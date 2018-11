ISIN 1&1 Drillisch-Aktie:

Die 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) ist eine börsennotierte AG und einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen DSL- und Mobilfunk. Das Kerngeschäft des 1&1 Drillisch-Konzerns ist im Wesentlichen bei den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Online AG ("Drillisch Online"), Maintal, und 1&1 Telecommunication SE ("1&1"), Montabaur, angesiedelt. Drillisch vermarktet im Wesentlichen Postpaid- und Prepaid- Produkte in den Netzen von Telefónica und Vodafone sowie Festnetz- und DSL-Produkte inklusive der damit verbundenen Anwendungen (wie Heimvernetzung, Online-Storage, Telefonie, Video-on-Demand oder IPTV).



Der Gesamtkonzern beschäftigt per Ende März 2018 ca. 3.143 Mitarbeiter. Im ersten Quartal 2018 haben wir einen Umsatz von 904,3 Millionen Euro (Q4/2017: 820,3 Mio. Euro; Q1/2017: 624,2 Mio. Euro) erwirtschaftet.



Trotz der Investitionen in das Kundenwachstum stieg das Konzern-EBITDA aus fortgeführtem Geschäftsbereich (Ergebnis aus fortgeführtem Geschäftsbereich vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) im ersten Quartal 2018 auf 165,5 Millionen Euro (Q4/2017: 151,3 Mio. Euro; Q1/2017: 106,7 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge aus fortgeführtem Geschäftsbereich erreichte 18,3 Prozent zu (Q4/2017: 18,4 Prozent; Q1/2017: 17,1 Prozent).



1&1 Drillisch ist für die nächsten Schritte der Unternehmensentwicklung sehr gut aufgestellt und blickt mit Zuversicht in die Zukunft. 1&1 Drillisch plant 2018 einen Anstieg bei der Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge um ca. 1,2 Millionen und einen Anstieg des Umsatz auf ca. 3,7 Milliarden Euro (2017: 2,8 Milliarden Euro). Das EBITDA soll sich auf ca. 750 Millionen Euro (2017: 532,2 Millionen Euro) erhöhen. (27.11.2018/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunk-Anbieters 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem zyklischen Hoch vom Jahresbeginn bei 72,35 EUR habe die Drillisch-Aktie deutliche Kursverluste hinnehmen müssen. Mittlerweile würden sich aber die Anzeichen für eine Stabilisierung mehren. So habe der Titel im Oktober auf Basis einer massiven Haltezone bei rund 35 EUR ein "Hammer"-Umkehrmuster ausgeprägt. Dieses "Candlestick reversal" werde im laufenden Monat voraussichtlich durch ein "bullish engulfing" bestätigt. Beide Kerzenformationen würden den unterstützenden Charakter des o. g. Unterstützungsclusters betonen. Die Tiefpunkte der Jahre 2015, 2016 und 2018 würden hier im Zusammenspiel mit der 50%-Korrektur der gesamten Aufwärtsbewegung seit Ende 2008 (36,61 EUR) sowie dem 76,4%-Fibonacci-Retracement des Hausseimpulses seit November 2014 (34,77 EUR) eine massive Kumulationszone bilden. Diese Bastion sei als strategische Absicherung auf der Unterseite prädestiniert. Versehen mit einem Stopp auf dieser Basis setzen würden sie in den nächsten Wochen auf eine Erholung in Richtung des Kreuzwiderstands aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 47,84 EUR) sowie dem Hoch vom Oktober 2015 bei 49,60 EUR setzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 27.11.2018)