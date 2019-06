Tradegate-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:

Kurzprofil 1&1 Drillisch AG:



Die 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) ist eine börsennotierte AG und einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen DSL- und Mobilfunk. Das Kerngeschäft des 1&1 Drillisch-Konzerns ist im Wesentlichen bei den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Online AG ("Drillisch Online"), Maintal, und 1&1 Telecommunication SE ("1&1"), Montabaur, angesiedelt. Drillisch vermarktet im Wesentlichen Postpaid- und Prepaid- Produkte in den Netzen von Telefónica und Vodafone sowie Festnetz- und DSL-Produkte inklusive der damit verbundenen Anwendungen (wie Heimvernetzung, Online-Storage, Telefonie, Video-on-Demand oder IPTV).



Der Gesamtkonzern beschäftigt per Ende März 2018 ca. 3.143 Mitarbeiter. Im ersten Quartal 2018 haben wir einen Umsatz von 904,3 Millionen Euro (Q4/2017: 820,3 Mio. Euro; Q1/2017: 624,2 Mio. Euro) erwirtschaftet.



Trotz der Investitionen in das Kundenwachstum stieg das Konzern-EBITDA aus fortgeführtem Geschäftsbereich (Ergebnis aus fortgeführtem Geschäftsbereich vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) im ersten Quartal 2018 auf 165,5 Millionen Euro (Q4/2017: 151,3 Mio. Euro; Q1/2017: 106,7 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge aus fortgeführtem Geschäftsbereich erreichte 18,3 Prozent zu (Q4/2017: 18,4 Prozent; Q1/2017: 17,1 Prozent).



1&1 Drillisch ist für die nächsten Schritte der Unternehmensentwicklung sehr gut aufgestellt und blickt mit Zuversicht in die Zukunft. 1&1 Drillisch plant 2018 einen Anstieg bei der Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge um ca. 1,2 Millionen und einen Anstieg des Umsatz auf ca. 3,7 Milliarden Euro (2017: 2,8 Milliarden Euro). Das EBITDA soll sich auf ca. 750 Millionen Euro (2017: 532,2 Millionen Euro) erhöhen. (18.06.2019/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Friebel, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Mobilfunk-Anbieters 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) mit einer Kaufempfehlung.Die Q1-Zahlen hätten sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Ergebnisebene die Marktprognosen verfehlt. Bei der neuen präzisierten Umsatzzielsetzung für 2019 handle es sich nach Ansicht des Analysten um eine Reduzierung des bisherigen Umsatzausblicks, da es nun nur noch eine Zielsetzung für den sich besser entwickelnden Teil des Umsatzes (Service-Umsatz) gebe und die schwächeren Hardwareerlöse nun ausgeklammert würden. Die bisherige Zielsetzung habe die gleiche Wachstumserwartung von ca. +4% y/y, habe aber für den gesamten Konzernumsatz gegolten.Zudem habe 1&1 Drillisch in der am 12.06. zu Ende gegangenen Auktion zur Vergabe von 5G-Mobilfunkfrequenzen insgesamt zwei Frequenzblöcke im Bereich 2 GHz und fünf Frequenzblöcke im Bereich 3,6 GHz ersteigert. Der Gesamtzuschlagspreis betrage 1,07 Mrd. Euro. Damit werde Drillisch zum vierten Mobilfunknetzbetreiber in Deutschland. Zum einen eröffne dies Drillisch neue Wachstumsmöglichkeiten. Demgegenüber stehe allerdings die neu zu errichtende Netzinfrastruktur, was mit erheblichen Kosten und Unsicherheiten behaftet sei.Für 2019 erwarte Friebel erstmals ein EPS von 2,53 Euro und für 2020 ein EPS von 2,71 Euro. Anhand von seinen Prognosen ermittle der Analyst ein Kursziel von 34 Euro, womit sich infolge des seit Anfang 2018 stark gesunkenen Aktienkurses ein deutliches Aufwärtspotenzial ergebe.