83,50 EUR +0,60% (23.01.2020, 16:07)



90,5316 USD -1,39% (23.01.2020, 15:54)



US88025U1097



A2PPQJ



1KJ



TXG



Kurzprofil Illumina Inc.



Die 10x Genomics Inc. (ISIN: US88025U1097, WKN: A2PPQJ, Ticker-Symbol: 1KJ, NASDAQ-Symbol: TXG), gegründet 2012, ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Pleasanton, California, USA. Die A-Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, NASDAQ, Bats, Tradegate, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Mehr unter 10xgenomics.com. (23.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 10x Genomics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotech-Unternehmens 10x Genomics Inc. (ISIN: US88025U1097, WKN: A2PPQJ, Ticker-Symbol: 1KJ, NASDAQ-Symbol: TXG) unter die Lupe.Das US-Unternehmen Illumina gelte als der "König" unter den Sequenzierungsspezialisten. Ausgehend vom Rekordtief aus dem Jahr 2003 habe die Aktie der Gesellschaft sage und schreibe 40.000 Prozent an Wert gewinnen können. Der aktuelle Börsenwert liege bei knapp 50 Milliarden Dollar, die Produkte von Illumina seien aus vielen Laboren nicht mehr wegzudenken. Doch Illumina sei nicht allein im lukrativen Markt unterwegs, mit 10x Genomics sollten Anleger auch einen Newcomer aus dem Jahr 2019 im Auge behalten.Im Rahmen der Titelstory "das Gelbe vom Ei" habe Anlegern die Redaktion die Aktie von 10x Genomics das erste Mal präsentiert. Das Kursplus seitdem betrage über 60 Prozent, der Börsenwert sei auf satte 8,8 Milliarden Dollar angeschwollen. Hinter den Investoren der Gesellschaft würden beispielsweise Fidelity oder Softbank stecken. 10x Genomics setze unter anderem auf die "Next-GEM-Technologie", eine integrierte Lösung für die RNA- und DNA-Analyse. Damit würden sich einzelne Zellen sequenzieren lassen.Für das laufende Jahr würden Analysten mit einem bereinigten Verlust von 0,43 Dollar je 10x Genomics-Aktie und einem Umsatz von rund 345 Millionen Dollar rechnen, 2021 sollten es 456 Millionen Dollar sein. Daraus resultiere ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwa 25! Ergo: Die Erwartungen der Börse an 10x Genomics seien verdammt hoch.Neueinsteiger sollten einen klaren Kursrücksetzer bei dem hochinteressanten Diagnostik-Player abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur 10x Genomics-Aktie. (Analyse vom 23.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link