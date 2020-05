Zumal solche Rekordstände immer nur eine Momentaufnahme darstellen würden: "Seit der Finanzkrise gab es 109 Rekordhochs", sage Werner. "Das bedeutet aber auch, dass 108 davon mittlerweile Geschichte sind und sich Anleger in der Folgezeit jeweils über noch höhere Kurse hätten freuen können." Selbst wenn der Anleger zum ungünstigsten Zeitpunkt am Börsenhoch 2011 eingestiegen wäre, so hätte er bis Ende April, nachdem der DAX zwischenzeitlich im Zuge des Corona-Virus gefallen sei, eine Rendite von insgesamt plus 44 Prozent oder etwa vier Prozent pro Jahr realisiert.



"Die lange Reihe der Rekorde zeigt nur, dass es an den Aktienmärkten in der Vergangenheit doch sehr stetig bergauf ging", sage Werner. "Viele Investoren scheuen ja davor zurück, bei Rekordständen zu kaufen, weil sie die Preise dann für zu hoch halten." Wenn diese Betrachtung auch zum jeweiligen Zeitpunkt nachvollziehbar sei, habe sie sich mit dem nächsten Rekordhoch doch erledigt. "Das historische Hoch von Anfang Mai 2013, als der DAX zum ersten Mal die 8.000 Punkte knackte, können wir heute nur noch als Wegmarke sehen", sage Werner.



Auch wer im Mai 2013 eingestiegen sei, könne sich immer noch über einen Zuwachs von 24 Prozent beziehungsweise 3,5 Prozent pro Jahr freuen. "Insofern sollten sich Anleger nicht abschrecken lassen von negativer Stimmung oder Berichten über neue Rekorde", sage Werner. "In der Vergangenheit waren dies immer nur Stufen auf dem Weg noch weiter nach oben." Allerdings gebe es auch weniger gute Jahre: 2016 etwa habe der DAX kein neues Hoch geschafft.



"Das zeigt, dass es für den langfristigen Anlageerfolg nicht entscheidend ist, wie viele Hochs oder Tiefs es in einem Jahr gab oder ob die Performance rekordverdächtig war", sage Werner. Am sinnvollsten sei es, dauerhaft und regelmäßig zu investieren. "Entscheidend ist es dabei, eine vernünftige Strategie zu haben, die Höhen und Tiefen durchsteht, um sich von kurzfristigen Schwankungen an den Märkten - in welche Richtung auch immer - nicht verrückt machen zu lassen", so Werner. (12.05.2020/ac/a/m)







Luxembourg (www.aktiencheck.de) - Der April 2020 wird als einer der besten Börsenmonate in die Geschichte eingehen - Pandemie, Jobverluste und auch dem niedrigen Ölpreis zum Trotz, so die Anlageexperten der Luxemburger Fondsplattform Moventum.Nach dem Lockdown-Einbruch hätten sich die Märkte beeindruckend rasch wieder erholt. "Das zeigt: Die besten Börsentage liegen ganz oft ganz nah bei den schlechtesten", sage Sascha Werner, Portfoliomanager bei Moventum AM. "Und der größte Fehler ist es, gar nicht investiert zu sein."