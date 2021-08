Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (06.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Erfreuliche Nachrichten habe es diese Woche vom dänischen Unternehmen gegeben. Ørsted habe sein bisher größtes Onshore-Windprojekt im US-Bundesstaat Texas fertiggestellt und stärke damit seine ohnehin gute Marktposition weiter.Neben der positiven Entwicklung im operativen Geschäft sehe beim Windpark-Spezialsiten auch das Chartbild wieder besser aus. Die Aktie habe sich von den Tiefs im Bereich 820 DKK (Dänische Kronen) gelöst und greife derzeit einmal mehr den Widerstand bei 970 DKK an. Seit Anfang Juli seien hier zwar bereits mehrere Ausbruchsversuche gescheitert. Mit der anhaltend guten Nachrichtenlage im Rücken sollte das neue Kaufsignal aber nur eine Frage der Zeit sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ørsted-Aktie: