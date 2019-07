Tradegate-Aktienkurs zooplus-Aktie:

115,60 EUR +1,05% (25.07.2019, 10:43)



ISIN zooplus-Aktie:

DE0005111702



WKN zooplus-Aktie:

511170



Ticker-Symbol zooplus-Aktie:

ZO1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol zooplus-Aktie:

ZLPSF



Kurzprofil zooplus AG:



zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 1.342 Mio. EUR. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken-und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien.



Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content-und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfmarkt stellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 26 Mrd. EUR. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. (25.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - zooplus: Wieder unter 120 Euro - AktienanalyseDer Tierbedarf-Onlinehändler zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) ist im zweiten Quartal zweistellig gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Umsätze seien vorläufigen Zahlen zufolge um 14 Prozent auf 363 Mio. Euro geklettert. Haupttreiber sei das Eigenmarkengeschäft mit Futter und Streu gewesen. Hier seien die Einnahmen um 29 Prozent gestiegen. Aber auch vom Neukundengeschäft seien positive Impulse gekommen. Die Zahl der registrierten Neukunden sei dank der verstärkten Anwerbung zwischen April und Juni um 32 Prozent geklettert. Was das für den Gewinn bedeute, würden die Aktionäre am 14. August erfahren, wenn zooplus die endgültigen Zahlen vorlege. Vorstandschef Cornelius Patt jedenfalls habe sich mit dem Erreichten zufrieden gezeigt: Das zweite Quartal markiere mit einem deutlichen Anstieg bei den Neukunden und dem anziehenden Wachstum im Gesamtgeschäft die Trendwende, habe er befunden.Für das zweite Halbjahr plane das Unternehmen, noch schneller zu wachsen. Patt habe daher das Ziel bekräftigt, im laufenden Jahr ein Umsatzplus zwischen 14 und 18 Prozent zu erreichen. Das klinge eigentlich gar nicht mal so übel.Die zooplus-Aktie legte dennoch den Rückwärtsgang ein - und rutschte wieder unter den zuvor mühsam eroberten Widerstand bei 120 Euro ab, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 29/2019)Börsenplätze zooplus-Aktie:Xetra-Aktienkurs zooplus-Aktie:116,40 EUR +1,22% (25.07.2019, 12:48)