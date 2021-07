Schnelle Impfkampagnen in den meisten Industrieländern hätten den Weg für eine bemerkenswert schnelle Erholung der Weltwirtschaft geebnet. Die Experten von Triodos IM würden eine weitere Beschleunigung der Wirtschaftstätigkeit in der zweiten Jahreshälfte erwarten, da die fortgeschrittenen Volkswirtschaften ihre Beschränkungen weiter lockern würden. Erhöhte Haushaltsausgaben würden weiter der Hauptgrund für diese Erholung sein. Die enormen fiskalischen und geldpolitischen Anreize in den Industrieländern, die die konsumbedingte Erholung angekurbelt hätten, könnten jedoch dazu führen, dass die Weltwirtschaft auf Hochtouren laufe. Dies würde zu einem Anstieg der Inflation über die Zentralbankziele führen und damit zu einer früher als erwarteten Straffung der Geldpolitik.



"Trotz der diesjährigen starken Konjunkturbelebung ist es uns bisher eindeutig nicht gelungen, unser Wirtschaftssystem neu zu gestalten", sage Joeri de Wilde, Investmentstratege bei Triodos IM. "Um eine wirklich nachhaltige langfristige globale Erholung zu erreichen, sollte sich die Finanzpolitik dringend auf nachhaltige Investitionen konzentrieren, statt sich auf den kurzfristigen Konsumschub zu fixieren. Nachhaltige Investitionen und politische Maßnahmen sind dringend erforderlich, um die Energiewende voranzutreiben, aber auch um der immer größer werdenden Ungleichheit entgegenzuwirken."



In den meisten Schwellenländern habe inzwischen eine wirtschaftliche Erholung stattgefunden, aber es gebe noch viel zu tun, um diese Erholung nachhaltig zu gestalten, insbesondere in den ärmeren Ländern. Die Pandemie habe erhebliche Schäden angerichtet und die Ressourcen und Finanzmittel für den Aufbau stünden unter Druck.



Wo die Einführung von Impfstoffen am langsamsten gewesen sei, sei die Konjunkturbelebung schwach gewesen. Glücklicherweise hätten fortgeschrittene Volkswirtschaften konkrete Schritte unternommen, um den Zugang zu Impfungen für den Rest der Welt zu verbessern.



Neben der Verfügbarkeit von Impfstoffen sei es wichtig, auch auf die zukünftige Gesundheit der Volkswirtschaften zu achten. Dies habe mit der Qualität des Aufschwungs zu tun, unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen den Schwellenländern bei der Haushalts- (Schulden-) und Auslandsposition (Leistungsbilanz) sowie der Inflationsdynamik und was dies für die Nachhaltigkeit des Aufschwungs bedeute.



Dazu Maritza Cabezas Ludena, Investmentstrategin bei Triodos IM: "Ohne globale Koordination werden die Auswirkungen von Produktionsengpässen in Bereichen wie der Impfstoffproduktion und erneuerbaren Energien nur die Spitze des Eisbergs sein und die Erholung anfälliger machen. Regierungen, private Investoren und multilaterale Agenturen müssen zusammenarbeiten, um zu verhindern, dass nur bestimmte Teile der Welt an der Erholung teilnehmen." (06.07.2021/ac/a/m)







LA Driebergen-Rijsenburg (www.aktiencheck.de) - Triodos IM hat gestern seine Anlageaussichten für Industrie- und Schwellenländer für das dritte Quartal veröffentlicht, so die Experten von Triodos Investment Management (IM).Nach der Corona-Pandemie würden die Anlagestrategen von Triodos IM die politischen Entscheidungsträger und den Finanzsektor dazu auffordern, über die Erholung hinauszuschauen und sich den aktuellen Herausforderungen zu stellen. Die derzeitige Erholung sei sehr ungleich und kaum nachhaltig, da die Schwellenländer weiterhin fragil seien und die Bekämpfung des Klimawandels viel zu langsam voranschreite."In Bezug auf die Geld- und Fiskalpolitik ist es an der Zeit, sich auf die Schaffung einer widerstandsfähigeren und zukunftsfähigen Wirtschaft zu konzentrieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies, dass wir Wort und Tat miteinander im Einklang bringen müssen: das heißt in Schwellenländer investieren, um die Ziele der nachhaltigen Entwicklung zu erreichen", sage Hans Stegeman, Chefanlagestratege bei Triodos IM.