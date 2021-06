Xetra-Aktienkurs windeln.de-Aktie:

Kurzprofil windeln.de SE:



windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL) ist einer der führenden Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (10.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL) unter die Lupe.Die enorme Kursrally beim Baby-Artikler windeln.de sei vorerst Geschichte: Am Donnerstagnachmittag gehe der deutsche Micro Cap auf Tauchstation. Statt windeln.de werde nun der Name eines anderen E-Commerce-Unternehmens häufiger in den Aktienboards genannt, ein mögliches Anzeichen, dass die Zocker-Karawane weiterziehe.Nach einem rasanten Kursanstieg in den vergangenen Handelstagen rausche die windeln.de-Aktie in der Spitze um 38% auf 2,66 Euro nach unten. Zwar seien die Verluste bei Kursen um die 3-Euro-Marke zuletzt etwas eigedämmt worden, dennoch habe das Papier gegenüber dem Hoch auf der Handelsplattform Tradegate bei 7,04 Euro mittlerweile gut 57% an Wert verloren.