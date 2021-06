Börsenplätze windeln.de-Aktie:



Kurzprofil windeln.de SE:



windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL) ist einer der führenden Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (24.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL) unter die Lupe.Nach einer gut zweiwöchigen Talfahrt habe sich die windeln.de-Aktie am Donnerstag mit einem Kursfeuerwerk zurückgemeldet. Zwischenzeitlich gewinne das Papier 84 Prozent, sei mittlerweile aber deutlich zurückgekommen.Grund für die Kursexplosion: In den Boards werde für windeln.de schon wieder kräftig getrommelt. Posts wie "Weiter geht's" oder "Die Sau wird durchs Dorf getrieben" würden etliche Anleger zum Kauf animieren.Jedoch lasse sich die Kursexplosion fundamental nicht ansatzweise untermauern: windeln.de-Chef Matthias Peuckert habe vor Kurzem zum AKTIONÄR gesagt, aus operativer Sicht gebe es keine Erklärung für den Kurssprung. Die Zocker würden darauf setzen, dass windeln.de stark von der neuen Familienpolitik Chinas profitieren werde. Die Chinesen dürften nun drei Kinder haben. Problem für windeln.de: Die Konkurrenz sei hart, unter anderem müssten sich die Deutschen gegen Riesen wie Alibaba und JD.com behaupten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link