Kurzprofil windeln.de SE:



windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL193, WKN: WNDL19, Ticker-Symbol: WDLK) ist einer der führenden Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (08.08.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL193, WKN: WNDL19, Ticker-Symbol: WDLK) weiterhin zu kaufen.windeln.de habe heute Zahlen für Q2 2019 berichtet, die sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig marginal über den Analysten-Erwartungen gelegen hätten. Der Cash-Burn habe hingegen nur leicht verringert werden können. An dem Break-Even-Ziel bis Anfang 2020 auf Basis des bereinigten EBITs halte das Unternehmen unverändert fest.Mit 20,1 Mio. Euro habe der Umsatz des zweiten Quartals 14,4% unter dem Vorjahresniveau gelegen, jedoch fast auf Höhe der Q1-Erlöse (20,8 Mio. Euro). Die Umsätze in der DACH-Region (Q2: 4,3 Mio. Euro, -19,8%) seien dabei weniger stark gesunken als von dem Analysten antizipiert. Dem entgegen hätten erneut deutliche Umsatzeinbußen im restlichen Europa (3,2 Mio. Euro, -51,4%) gestanden. In China (12,7 Mio. Euro, +9,0%) habe windeln.de nach sechs Quartalen sinkender Umsätze yoy zum ersten Mal wieder eine Erlössteigerung erzielt, wenngleich auf einem sehr niedrigen Niveau.Beim EBIT habe windeln.de im Vergleich zu Q1 2019 leichte Erfolge erzielen können. So sei die Rohertragsmarge in Höhe von 24,9% sowohl im Jahres- (Q2 2018: 23,7%) als auch im Quartalsvergleich (Q1 2019: 25,1%) gestiegen. Zusammen mit dem deutlich niedrigeren Kostenniveau bei Verwaltung und Vertrieb (Q2: 8,8 Mio. Euro vs. 11,0 Mio. Euro in Q2 2018) habe sich der bereinigte operative Verlust auf 3,3 Mio. Euro (Q2: -5,9 Mio. Euro) reduziert.Die Q2-Zahlen seien leicht besser als von dem Analysten antizipiert. In der aktuellen Situation bleibe windeln.de jedoch einen klaren Beweis schuldig, dass das Businessmodell nachhaltig profitabel gestaltet werden könne.Die Kaufempfehlung fußt nach wie vor auf der Annahme, dass windeln.de dieser Schritt doch noch gelingt und richtet sich dementsprechend nur an äußerst risikofreudige Investoren, so Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG. Das geringere Kursziel von 2,25 Euro (zuvor 3,50 Euro) sei auf die gesunkenen liquiden Mittel sowie eine deutliche Erhöhung des WAACs (8,0% vs. 6,6%) im DCF-Modell zurückzuführen. (Analyse vom 08.08.2019)