Kurzprofil windeln.de SE:



windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL) ist einer der führenden Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (16.08.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, lässt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating für die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL) ausgesetzt.windeln.de habe jüngst enttäuschende Q2-Zahlen veröffentlicht und in diesem Zusammenhang auch die Jahresziele deutlich nach unten angepasst. An dem Break-Even-Ziel für 2022 halte das Management trotz der schwachen Entwicklung in H1/21 fest. Allerdings sei zur Erreichung der Gewinnschwelle, trotz der erst vor wenigen Wochen abgeschlossenen zweiten Kapitalerhöhung im laufenden Jahr, eine erneute Kapitalmaßnahme für notwendig erklärt worden.Die Erlöse seien im zweiten Quartal um -50,9% yoy auf 16,0 Mio. Euro signifikant zurückgegangen (H1/21: -33,4% yoy). Mit Blick auf die Segmentberichterstattung werde deutlich, dass sowohl die Region Europa (Q2: -39,2% yoy auf 5,7 Mio. Euro) als auch China (-55,7% yoy auf 10,3 Mio. Euro) eine sehr schwache Erlösentwicklung verzeichnet hätten. In Europa (36% v. Gesamtumsatz) hätten vor allem Liefereinschränkungen, die aus dem Umzug des Hauptlagers resultiert hätten, zu deutlichen Umsatzrückgängen in den Monaten April und Mai geführt. Inzwischen sei der Lagerumzug vollständig abgeschlossen und laut Management auch keine Beeinträchtigung der Logistik zu sehen.In der umsatzseitig deutlich größeren Region China (64% v. Gesamtumsatz) habe sich die im Jahresauftaktquartal angedeutete Verbesserung nicht fortgesetzt, was der Analyst in Anbetracht des nun schon mehrere Jahre dauernden Turnarounds bei ständiger finanzieller Anspannung sehr kritisch betrachte. Hintergrund des drastischen Umsatzrückgangs seien die auch hier spürbaren negativen Folgen durch den Umzug des Hauptlagers sowie eine geringere (liquiditätsschonende) Bevorratung. Darüber hinaus habe das Unternehmen die im Vorjahr realisierten Verkäufe von Hygieneartikel im Wert von 7,0 Mio. Euro (H1/21: 0,8 Mio. Euro) nicht annähernd erreichen können.Negativ hätten sich zudem die konstanten Marketingausgaben ausgewirkt (1,5 Mio. Euro), die aufgrund der ausgebliebenen Vertriebserfolge zu einer erhöhten Marketingkostenquote von 5,3% geführt hätten (Vj.: 2,2%). Damit liege windeln.de zwar immer noch unter den Werten anderer E-Commerce-Unternehmen (z.B. home24: 16%; Zalando: 10%; Westwing: 9%), was jedoch primär an den nicht vorhandenen finanziellen Ressourcen liege. Auf Nettoebene betrage der Verlust -3,7 Mio. Euro (Vj.: -2,8 Mio. Euro). Die liquiden Mittel hätten sich folglich auf 2,1 Mio. Euro (31.03.: 5,0 Mio. Euro) verringert. Da die Mitte Juni angekündigte Kapitalerhöhung erst im Juli abgeschlossen worden sei, seien dem Unternehmen nach dem Bilanzstichtag 5,8 Mio. Euro zugeflossen, was die finanzielle Situation zumindest kurzfristig entspanne.Durch die im Juli abgeschlossene Kapitalerhöhung habe das Unternehmen die zuletzt finanziell angespannte Lage temporär verbessern können. Für die nächsten Wochen gelte es nun, den Spagat zwischen Kostendisziplin und gezielten Wachstumsinvestitionen zu schaffen. Da windeln.de durch die erhöhten operativen Verluste nicht ausreichend kapitalisiert sei, sei bereits die nächste Kapitalmaßnahme angekündigt worden.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, lässt das Rating für die windeln.de-Aktie daher unverändert ausgesetzt. (Analyse vom 16.08.2021)