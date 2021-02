windeln.de habe die Wachstumserwartungen des Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr nicht erreicht. Vom deutlichen Rückenwind im E-Commerce habe das Unternehmen weder in China noch in der DACH-Region profitieren können. Wenngleich das Unternehmen im Peergroup-Vergleich nach wie vor sehr günstig bewertet sei (EV/Umsatz 2021e: 0,1x vs. Peergroup 0,9x), bleibe windeln.de dennoch den Nachweis der Profitabilität vorerst weiter schuldig. Als Katalysator für die Aktie sehe Markmann daher eine nachhaltige Trendumkehr in der Region China sowie das Erreichen des Break-Evens. Bis dahin lasse der Analyst seine konservativen DCF-Annahmen mit einem Beta von 1,7 bzw. einem WACC i.H.v. 11,7% unverändert.



Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die windeln.de-Aktie. Nach der Prognoseanpassung reduziere sich sein Kursziel von 1,60 Euro auf 1,40 Euro. (Analyse vom 05.02.2021)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL).windeln.de habe jüngst vorläufige Eckwerte zum abgeschlossenen Geschäftsjahr veröffentlicht, die umsatzseitig unter den Analystenerwartungen gelegen hätten. Damit habe das Unternehmen auf Umsatzebene auch die Jahresziele verfehlt. Darüber hinaus habe das Management das EBIT-Break-Even-Ziel für Anfang 2021 auf das Jahr 2022 verschieben müssen.Nach vorläufigen Zahlen seien die Erlöse aus fortgeführten Geschäftsbereichen (exkl. Bebitus) im Geschäftsjahr 2020 um +8,6% yoy auf 76,1 Mio. Euro gestiegen. Damit habe windeln.de sowohl die eigenen Ziele ("zweistelliges Umsatzwachstum") als auch die Wachstumserwartungen des Analysten (MONe: +17,9% yoy auf 82,6 Mio. Euro) aufgrund einer schwächeren Entwicklung im Jahresschlussquartal verfehlt.Konkret seien die Erlöse in Q4/20p trotz zahlreicher Verkaufsaktionen (Singles Day, Cyber Week, Weihnachtsgeschäft) um -11,4% yoy auf 17,3 Mio. Euro spürbar zurückgegangen (9M/20: +17,9% yoy). Regional betrachtet sei dies primär auf China zurückzuführen (Umsatzanteil 2020p: 73,6% bzw. 56,0 Mio. Euro), wo die Erlöse in Q4 mit -20,5% yoy deutlich gesunken seien. Zurückzuführen sei dies auf ungünstige Marktbedingungen, die nach Erachten des Analysten durch ein weiterhin bestehendes Überangebot an Milchnahrung sowie Anpassungen des Prozesses für zollpflichtige Lieferungen von Deutschland nach China entstanden seien. Zudem hätten Verzögerungen im Aufbau neuer Absatzkanäle zum Ausbleiben weiterer Wachstumsimpulse in China geführt.In der DACH-Region (Umsatzanteil 2020p: 26,4% bzw. 20,0 Mio. Euro) habe windeln.de nach Angaben des Unternehmens nur einen Umsatzanstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich verzeichnen können. Die im Vergleich zu anderen E-Commerce-Unternehmen deutlich geringere Dynamik könnte an negativen Effekten durch das Datenleak sowie der unveränderten Fokussierung auf eine Margenverbesserung liegen.Da windeln.de die Umsetzung der Wachstumspläne in China nicht wie geplant habe umsetzen können und daher auch nicht von den erhofften Skaleneffekten profitiert habe, habe das Management das für Anfang 2021 avisierte Break-Even-Ziel auf Ebene des bereinigten EBITs nun auf das Jahr 2022 erneut verschieben müssen. In seinen Erwartungen habe der Analyst das Erreichen der Gewinnschwelle auch vor den heutigen Prognoseanpassungen nicht vor 2022 antizipiert, sodass ihn die Verschiebung nicht überrasche.Neben positiven Effekten auf der Kostenseite rechne der Vorstand in 2021 wieder mit einem "deutlichen Umsatzwachstum". Eine konkretere Umsatz- und Ergebnisguidance für 2021 erwarte der Analyst im Rahmen der Geschäftsberichtveröffentlichung am 18. März.