Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze windeln.de-Aktie:



Xetra-Aktienkurs windeln.de-Aktie:

1,99 EUR +0,51% (20.03.2019, 16:27)



Tradegate-Aktienkurs windeln.de-Aktie:

2,03 EUR +2,53% (20.03.2019, 15:50)



ISIN windeln.de-Aktie:

DE000WNDL193



WKN windeln.de-Aktie:

WNDL19



Ticker-Symbol windeln.de-Aktie:

WDLK



Kurzprofil windeln.de SE:



windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL193, WKN: WNDL19, Ticker-Symbol: WDLK) ist einer der führenden Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de (20.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL193, WKN: WNDL19, Ticker-Symbol: WDLK) weiterhin zu kaufen.windeln.de habe heute seinen Geschäftsbericht 2018 veröffentlicht. Da das Unternehmen im Vorfeld der im Februar durchgeführten Kapitalerhöhung bereits ausführlich über das abgelaufene Geschäftsjahr informiert habe, hätten die heutigen Zahlen kaum Überraschungen geliefert. Für das Jahr 2019 habe das Unternehmen lediglich eine qualitative Prognose gegeben, an dem Break Even-Ziel für 2020 auf Basis des bereinigten EBITs habe das Unternehmen indes festgehalten.Umsatz deutlich unter Vorjahr, qoq aber mit Verbesserungen: windeln.de habe in 2018 Umsätze i.H.v. 104,8 Mio. Euro erzielt, was einem Rückgang von 44,4% gegenüber dem Vorjahreswert (ex. Feedo) entspreche. Für Q4 impliziere dies Erlöse i.H.v. 26,3 Mio. Euro. Wenngleich dies zum Vorjahreszeitraum einen Rückgang von 43,2% bedeute, habe windeln.de im Vergleich zum dritten Quartal 2018 ein inkrementelles Umsatzwachstum von fast 19% erzielen können. Diese Verbesserung der operativen Entwicklung sei dabei in erster Linie auf ein Anziehen der Nachfrage in China zurückzuführen. Hier habe der Umsatz mit 15,8 Mio. Euro deutlich (+33,8%) über Q3 2018 gelegen, wobei dieser Anstieg jedoch auch auf die erfolgreichen Verkaufsaktionen im Zuge des Single Days und des Black Fridays zurückzuführen sei.Operativer Deckungsbeitrag lege zu, EBIT durch Impairments belastet: Die für windeln.de wichtige Contribution Marge habe auf Gesamtjahresebene mit 3,8% zwar unter dem Wert von 2017 (4,8%) gelegen, in Q4 habe diese Kennzahl jedoch einen deutlichen Anstieg auf 8,7% verzeichnet (Q4 2017: 4,7%). Hier habe neben der Reduzierung der Fulfilmentkosten (Logistikkosten und Lagermieten) um 120 Basispunkte die deutlich gestiegene Rohertragsmarge i.H.v. 27,7% (2017: 24,7%) u.a. aufgrund verbesserter Einkaufskonditionen positiv zu Buche geschlagen. Während das adjustierte EBIT in Q4 mit -2,5 Mio. demzufolge weniger defizitär gewesen sei als in Q4 2017 (-6,5 Mio. Euro), habe das berichtete EBIT i.H.v. -9,9 Mio. Euro unter den Analystenerwartungen gelegen (MONe: -2,9 Mio. Euro). Ursächlich hierfür seien Impairments auf die immateriellen Vermögenswerte von Feedo und Bebitus im Zuge des Verkaufs bzw. der Restrukturierung gewesen.Mit der deutlich schlankeren Kostenstruktur habe windeln.de die Grundlage geschaffen, durch die antizipierte Erlössteigerung den geplanten operativen Break Even in 2020 zu schaffen. Insbesondere aufgrund der geringen Visibilität im Hauptmarkt China bleibe das Risiko für eine erfolgreiche Umsetzung jedoch nach wie vor sehr hoch, wenngleich die Realisierung dieses Ziels den elementaren Katalysator für die Equity-Story darstellen würde.Vor diesem Hintergrund bestätigt Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung für die windeln.de-Aktie mit einem durch das Fortschreiben des DCF-Modells bedingten neuen Kursziel von 3,50 Euro (zuvor: 3,00 Euro). (Analyse vom 20.03.2019)