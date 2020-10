Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL) ist einer der führenden Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (29.10.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL).windeln.de werde am 12. November den Q3-Bericht veröffentlichen. Markmann gehe davon aus, dass das Unternehmen trotz des anhaltenden Rückenwinds im E-Commerce nicht an das erfreulich hohe Wachstum in Q2 habe anknüpfen können. Zudem habe er die Ende letzter Woche abgeschlossene Kapitalerhöhung nun in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt.Für Q3/20 rechne Markmann mit Erlösen i.H.v. 17,3Mio. Euro (exkl. Bebitus), was einem Anstieg von +12,3% yoy entspreche (H1/20: +27,1%). Er gehe davon aus, dass windeln.de in China die dynamische Entwicklung des B2B-Vertriebskanals aus Q2/20 nicht habe fortsetzen können und somit auch kein Folgeauftrag mit Hygieneartikeln (Q2/20: 6,9 Mio. Euro) realisiert worden sei. Zudem habe das Unternehmen im H1-Bericht über ein temporäres Überangebot im chinesischen Markt berichtet, was nach Erachten des Analysten auch in Q3/20 ausgebremst habe. Auf Ergebnisebene erwarte Markmann im dritten Quartal jedoch eine spürbare Verbesserung gegenüber Vorjahr (MONe EBIT: -3,4 Mio. Euro vs. -6,1 Mio. Euro im Vorjahr). Zurückzuführen sei dies seines Erachtens auf geringere Vertriebs- und Verwaltungskosten wie z.B. durch das in Q4/19 in Betrieb genommene zweite Zolllager in China. Zudem dürften auch die Marketingkosten aufgrund des aufgelösten Vertrags mit dem Marketingdienstleister LangTao niedriger ausgefallen sein. Ob das inzwischen aufgebaute eigene Team in Peking die erhofften Verbesserungen erziele, wird nach Erachten des Analysten jedoch erst in Q4/20 durch die wichtigen Aktionstage wie dem Singles Day und Black Friday sichtbar.Vergangene Woche habe windeln.de die Ende September angekündigte Kapitalerhöhung abgeschlossen. Insgesamt seien 2.821.828 Aktien zu einem Bezugspreis von 1,20 Euro an Bestandsaktionäre via Bezugsrecht sowie an einige neue Aktionäre im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben worden. Der Bruttoemissionserlös betrage 3,4 Mio. Euro und solle sowohl zur Finanzierung des Nettoumlaufvermögens als auch zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens dienen. In dem Bewertungsmodell des Analysten sei nun sowohl die erhöhte Aktienanzahl als auch der Mittelzufluss berücksichtigt. Darüber hinaus habe sich Markmann für Q4/20 ff. etwas konservativer positioniert, da die Kapitalerhöhung seines Erachtens nicht mehr rechtzeitig zur Vorfinanzierung des Jahresschlussquartals durchgeführt worden sei (Cash Conversion Cycle > 100 Tage für Verkäufe aus dem chinesischen Zolllager), was das Wachstumspotenzial kurzfristig schmälere. Vielmehr dürfte damit das Wachstum in H1/21 finanziert werden. Für H2/21 sehe der Analyst die Notwendigkeit einer weiteren Finanzierungsquelle, deren Suche windeln.de im Rahmen des H1-Berichts bereits angekündigt habe.Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, bestätigt trotz eines Upsides von über 10% das Rating "halten", da die Q3-Zahlen seines Erachtens kein Katalysator für die windeln.de-Aktie sein dürften. (Analyse vom 29.10.2020)