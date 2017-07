Insgesamt sieht Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, die Equity Story damit voll intakt und bestätigt sein "kaufen"-Rating für die _wige MEDIA-Aktie mit unverändertem Kursziel von 3,70 Euro. (Analyse vom 29.06.2017)



29.06.2017



DE000A1EMG56



A1EMG5



WIG1



Kurzprofil _wige MEDIA AG:



Die neue _wige group (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) - The Storytelling Company - besteht aus drei Divisions (Vision, Creation, Live), die von der kreativen Beratung, über die Produktion von Inhalten bis zur Platzierung dieser Inhalte in Medien weltweit mit einem klaren Schwerpunkt auf bewegten Bildern in dieser Art einzigartig im Markt der Medienhäuser aufgestellt ist.



Insbesondere die enge Verbindung von Inhaltsentwicklung im Premiumbereich und der exzellenten technischen Umsetzung stellt eine signifikante Unterscheidung vom Wettbewerb dar.



Traditionelle _wige Dienstleistungen im vor allem sportlichen Live-Übertragungs-, Event-, und Technologie-Bereich haben wir inzwischen um journalistische Exzellenz, Werbefilm-Produktion, Rechtevermarktung, Online-, Social Media-, Mobile- und Entertainment-Kompetenz erweitert. Und das an diversen Standorten in Deutschland. (29.06.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - _wige MEDIA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der _wige MEDIA AG (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1).Markmann habe im Rahmen eines Unternehmensbesuchs das Management von _wige getroffen und dabei insbesondere den aktuellen Stand des Rollouts von sporttotal.tv diskutiert.Insgesamt sei _wige mit der Entwicklung des neuen Geschäftsfelds sporttotal.tv zufrieden. Bis jetzt seien 60 Kamerasysteme installiert worden, womit sich _wige hinsichtlich der Kamerainstallationen im Plan für die Jahresziele befinde (200 installierte Kameras zum Jahresende). Abgesehen von kleinen technischen Schwierigkeiten sei es bis jetzt zu keinen Beeinträchtigungen gekommen, die den weiteren Rollout verzögern könnten.Die Anzahl der Views sei weiterhin sehr ungleichmäßig. Der aktuelle Durchschnitt über alle Kanäle (Live, VoD und Social-Media) betrage 12.500 Views und liege damit im Plan. Grundsätzlich sei zu beobachten, dass die Zuschauerzahlen für kurze Highlight-Videoclips deutlich höher seien als für komplette Live-Übertragungen. Das seit einigen Wochen erscheinende Best-of-Video in Kooperation mit BILD ("Tore Tritte Trallalla") verdeutliche dies. Hier seien auf der Facebook-Seite von Sport Bild in der Spitze sogar mehr als 420.000 Views erzielt worden.Wenngleich erst 30% der avisierten Kamerasysteme für 2017 installiert seien und die Zuschauerzahlen noch sehr stark schwanken würden, scheine das Interesse an dem Konzept auch aus dem Ausland groß zu sein. Durch eine bereits in Auftrag gegebene Studie möchte _wige die Potenziale für einen Rollout in anderen EU-Ländern prüfen. Der Analyst erwarte, dass noch im laufenden Jahr erste Kamerasysteme auch in einem weiteren EU-Land installiert würden und rechne dahingehend mit positivem Newsflow in den kommenden Monaten (MONe: 10-20 zusätzliche Kamerainstallationen in 2017 ex. Deutschland).Trotz des bisher positiven Verlaufs bei sporttotal.tv sei der endgültige Proof-ofConcept noch nicht mit Ablauf der Pilotphase im Mai geliefert worden. Dies sei u.a. darauf zurückzuführen, dass es eine leichte zeitliche Verzögerung bei der Implementierung des sporttotal.tv Portals gegeben habe. Des Weiteren habe sich die Zusammenarbeit mit Media Impact hinsichtlich der Werbepartner leicht verzögert. Der Analyst erwarte den endgültigen Proof-ofConcept daher erst im Oktober und damit nach Beginn der neuen Fußball-Saison._wige befinde sich bezüglich des Rollouts von sporttotal.tv weitgehend im Plan und arbeite mit Hochdruck am Proof-of-Concept.