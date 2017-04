Börsenplätze _wige MEDIA-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs _wige MEDIA-Aktie:

2,671 EUR +2,89% (07.04.2017, 09:33)



ISIN _wige MEDIA-Aktie:

DE000A1EMG56



WKN _wige MEDIA-Aktie:

A1EMG5



Ticker-Symbol _wige MEDIA-Aktie:

WIG1



Kurzprofil _wige MEDIA AG:



Die neue _wige group (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) - The Storytelling Company - besteht aus drei Divisions (Vision, Creation, Live), die von der kreativen Beratung, über die Produktion von Inhalten bis zur Platzierung dieser Inhalte in Medien weltweit mit einem klaren Schwerpunkt auf bewegten Bildern in dieser Art einzigartig im Markt der Medienhäuser aufgestellt ist.



Insbesondere die enge Verbindung von Inhaltsentwicklung im Premiumbereich und der exzellenten technischen Umsetzung stellt eine signifikante Unterscheidung vom Wettbewerb dar.



Traditionelle _wige Dienstleistungen im vor allem sportlichen Live-Übertragungs-, Event-, und Technologie-Bereich haben wir inzwischen um journalistische Exzellenz, Werbefilm-Produktion, Rechtevermarktung, Online-, Social Media-, Mobile- und Entertainment-Kompetenz erweitert. Und das an diversen Standorten in Deutschland. (07.04.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - _wige MEDIA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der _wige MEDIA AG (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1)._wige habe am 21. März mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre aus genehmigtem Kapital beschlossen und heute den Abschluss der Kapitalmaßnahme gemeldet. Nach Unternehmensangabe sei die Emission deutlich überzeichnet gewesen.Das Grundkapital steige um 1,6 Mio. Euro gegen Bareinlage durch Ausgabe von 1.608.288 neuer Stückaktien (rund 10% des Grundkapitals). Der Bezugspreis sei auf 2,50 Euro festgelegt worden. Angeboten worden seien die neuen Aktien den Aktionären im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechts im Bezugsverhältnis von 11:1. Die neuen Aktien seien ab dem 1. Januar 2016 gewinnbezugsberechtigt und voraussichtlich ab dem 7. April 2017 zum Börsenhandel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Der Bruttoemissionserlös von ca. 4 Mio. Euro solle hauptsächlich für Investitionen in das neue Geschäftsfeld sporttotal.tv genutzt werden. _wige verschaffe sich durch die Kapitalmaßnahme einen größeren finanziellen Spielraum. Der Investitionsbedarf (MONe: 3 Mio. Euro) für den Rollout von sporttotal.tv werde dadurch nun vollständig gedeckt._wige habe mit den Kamerainstallationen begonnen und werde diese Woche bereits neun Spiele aus der Regionalliga Nord, Bayernliga Nord und Bayernliga Süd live übertragen (Quelle: sporttotal.tv). Bis Jahresende plane das Unternehmen die Installation von 200 Kamerasystemen. 2019 sollten fast 3.000 Systeme in Betrieb sein. Markmann gehe zu Beginn von Kosten in Höhe von rund 15.000 Euro für die Bereitstellung, Installation und Wartung einer Kamera aus. Daraus ergebe sich für das Unternehmen ein Investitionsbedarf im laufenden Jahr von rund 3 Mio. Euro. In seinem Modell habe der Analyst bis zum Jahresende vorerst 130 betriebsbereite Kamerasysteme unterstellt. Er bleibe damit zunächst hinter den ambitionierten Prognosen des Unternehmens zurück. Mit dem Ende der Pilotphase (voraussichtlich im Mai) verspreche sich der Analyst genauere Details hinsichtlich des Rollout-Verlaufs.Die Kapitalerhöhung habe Markmann in sein Bewertungsmodell eingearbeitet. Die Überzeichnung werte der Analyst als positives Signal und gehe von regem Interesse seitens der Investoren aus. Die finanziellen Mittel sollten es _wige ermöglichen, den Rollout in 2017 konsequent voranzutreiben.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die _wige-Aktie mit leicht reduziertem Kursziel von 3,50 Euro (zuvor: 3,60 Euro). (Analyse vom 06.04.2017)