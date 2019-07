Linz (www.aktiencheck.de) - Das BIP-Wachstum Ungarns im Jahr 2018 lag mit knapp 5,00% deutlich über dem EU-Schnitt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Auch für heuer und 2020 werde ein Wachstum über dem EU-Schnitt prognostiziert. Im Q1 2019 habe es bei 5,30% gelegen! Die Erklärungen lägen primär in der Ausschüttung von EU-Fördermitteln und daraus resultierenden Aufträgen der öffentlichen Hand, primär im Bausektor. Aber auch der starke Automotivebereich sei zu nennen. Trotz dieser durchaus positiven Vorgaben habe der ungarische Forint (HUF) seit Juni spürbar von 319,60 auf aktuell 326,40 abgewertet. Die nächsten Widerstände lägen bei 327,50 und 329,00. (18.07.2019/ac/a/m)



