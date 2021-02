Ein steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn unterliege dem progressiven Steuertarif gemäß § 32a EStG. Dieser beginne bei 14 und endet bei 45 Prozent. Ab einem Jahres-Bruttoeinkommen in Höhe von 54.950 Euro gelte ein konstanter Grenzsteuersatz von 42 Prozent bis zu einem Einkommen von 260.533 Euro. Ab einem Einkommen von 256.304 Euro sei ein Grenzsteuersatz in Höhe von 45 Prozent zu beachten. Wenn der Steuerpflichtige Mitglied einer Religionsgemeinschafft sei, falle zudem noch Kirchensteuer an. Der Kirchensteuersatz betrage in Bayern und Baden-Württemberg acht Prozent und in den übrigen Bundesländern neun Prozent der Einkommensteuer.



Welche Berechnungsmethoden seien erlaubt und was würden diese bedeuten?



Bei der Ermittlung der Anschaffungskosten stelle sich häufig das Problem, dass die eingesetzten Coins zu unterschiedlichen Zeitpunkten und unterschiedlichen Kursen/Anschaffungskosten erworben worden seien. Gemäß deutscher Auslegung sei die FiFo-Methode (First-in-First-out) am geeignetsten, die Anschaffungskosten zu bestimmen. Eine andere Möglichkeit wäre, die Anschaffungskosten nach Durchschnittswerten zu ermitteln.



Gebe es Trades, die steuerfrei bleiben würden (Spekulationsfrist)?



Würden im Privatvermögen gehaltene Kryptowährungen erst nach einem Jahr Behaltefrist veräußert, so seien diese Trades steuerfrei. Werde ein Veräußerungsgeschäft innerhalb der einjährlichen Haltefrist abgewickelt, greife noch die Freigrenze von 600 Euro p.a. Fraglich sei, ob der Verkauf einer abgespaltenen Kryptowährung - zum Beispiel Bitcoin-Cash - zu einem steuerpflichtigen Veräußerungsgeschäft gem. §§ 22 Nr. 2 i. V. m. § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG führen könne. Hierzu müsste Bitcoin-Cash "angeschafft" worden sein.



An einer solchen Anschaffung fehle es aber, da kein entgeltlicher Erwerb von einem beteiligten Dritten vorliege. In den genannten Fällen müsse in der Steuererklärung nichts angegeben werden, jedoch sollten die Verkäufe außerhalb der Spekulationsfrist entsprechend dokumentiert werden, ebenso die Ermittlung der unter Grenze befindlichen Spekulationseinkünfte, um im Falle von Rückfragen seitens der Finanzbehörde entsprechend vorbereitet zu sein.



Wie werde mit realisierten Verlusten umgegangen?



Die Verluste könnten nur mit Gewinnen aus anderen privaten Veräußerungsgeschäften desselben Veranlagungszeitraums verrechnet werden. Insoweit sei keine Gleichartigkeit der Geschäfte erforderlich. So könnten beispielsweise Spekulationsgewinne aus Grundstücksverkäufen mit Spekulationsverlusten aus Kryptogeschäften verrechnet werden. Die Saldierung mit positiven Einkünften aus anderen Einkunftsarten sei jedoch ausgeschlossen. Verbleibende Verluste könnten jedoch ins Vorjahr zurückgetragen und unbegrenzt vorgetragen werden. Die Freigrenze in Höhe von 600 Euro sei vor Durchführung des Verlustrücktrags zu berücksichtigen. Gewinne und Verluste zwischen Ehegatten könnten bei Zusammenveranlagung verrechnet werden.



Gebe es eine Möglichkeit, Steuern auf Kryptowährungen zu vermeiden?



Im privaten Bereich könne eine Versteuerung vermieden werden, wenn zwischen Anschaffung und Veräußerung der jeweiligen Kryptowährung die einjährige Behaltefrist beachtet werde, der Verkauf also frühestens ein Jahr nach Anschaffung passiere. Im betrieblichen Bereich sei grundsätzlich jeder Trade steuerpflichtig (bei natürlichen Personen zum Progressionstarif, bei GmbHs gelte die Körperschaftsteuer). Hier könne die Steuerbemessungsgrundlage lediglich dahingehend optimiert werden, dass Trades mit Verlusten realisiert würden (sofern vorhanden), welche dann mit den Gewinnen ausgeglichen werden könnten. (Ausgabe vom 24.02.2021) (25.02.2021/ac/a/m)





