Die Experten von Danske Invest erwarten, dass Big Data und die angeschlossene Wertschöpfungskette noch stärker Fuß fassen werden, da die Belege für ihre Wirkung auf die Unternehmensergebnisse und die Kundenzufriedenheit immer valider werden. Das habe unweigerlich zur Folge, dass noch mehr Unternehmen und öffentliche Institutionen auf den Zug aufspringen und Big Data integrieren würden, da steigende Erlöse oder deutliche Einsparungen ein starker Treiber für neue Technologien seien. Zudem - und das sei absolut nicht zu vernachlässigen - müsse man für die Interpretation der Resultate, die Big Data liefere, längst kein Profi mehr sein. Dies wiederum kurble die Verbreitung der Technologie zusätzlich an.



Big Data beziehe sich vereinfacht gesagt darauf, dass man über die Sammlung und Analyse großer Datenmengen in der Lage sei, Muster und Zusammenhänge zu erkennen, die man für fundierte Analysen nutzen könne, zum Beispiel um den nächsten Kauf eines Kunden vorherzusehen oder Krankheiten vorzubeugen. Die Wertschöpfungskette rund um Big Data seien die Technologien, die Input aus Rohdaten verarbeiten und auf dieser Basis einen Output liefern würden. Dazu zählen beispielsweise das Internet der Dinge, wo immer mehr Gegenstände, mit denen wir uns umgeben, digital verknüpfte Sensoren besitzen, die Daten sammeln, so die Experten von Danske Invest. Auch Cloud Computing, wo Daten gesammelt und in einer digitalen "Wolke" abgelegt würden, oder künstliche Intelligenz, wo auf Basis von Daten rationale Entscheidungen getroffen würden, würden hierzu zählen.



Auch wenn wir Verbraucher es nicht direkt merken, tragen wir kontinuierlich zur Entwicklung der dahinter liegenden Technologien bei - und das schon seit einigen Jahren, so die Experten von Danske Invest. Unser Verhalten lässt sich ablesen und analysieren, wenn wir etwas im Internet suchen oder wenn wir digitale Anwendungen nutzen, so die Experten von Danske Invest. Das klassische Beispiel seien Streaming-Dienste.



Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) kenne aufgrund ihrer früheren Auswahl von Filmen und TV-Serien die persönlichen Vorlieben seiner Nutzer genau. Indem der Anbieter seinen Kunden noch mehr ähnliche Filme und Serien vorschlage, schaffe er eine feste Bindung. Doch das sei noch nicht alles. Denn wenn es genug Kunden mit den gleichen Präferenzen gebe, produziere Netflix passende Inhalte sogar selbst. Das sei Big Data in der Praxis. Und diese Entwicklung werde in den kommenden Jahren zunehmen, nicht nur in der Unterhaltung, sondern in allen Bereichen des Konsums.



Neben konsumnahen Anbietern wie Netflix betreffe diese Entwicklung zunehmend auch Produktionsunternehmen. Hier sei die Big Data-Wertschöpfungskette mindestens genauso bedeutungsvoll. Henry Ford brachte uns dereinst das Fließband, und das Internet der Dinge und Big Data machen die Fabrikhallen schlauer und geben vorausschauenden Herstellern die Möglichkeit, ihre Produktion zu optimieren, so die Experten von Danske Invest. Ein schlankeres - und damit kosteneffizienteres - Unternehmen stehe besser da als die Konkurrenz, was auf beiden Seiten zu deutlichen Kursbewegungen führen könne, nur eben mit entgegengesetzten Vorzeichen.



Anleger stelle dies vor große Herausforderungen. Denn sie müssten nun nicht nur die Technologieunternehmen ausfindig machen, die am besten positioniert seien, um die Software und Hardware zu verkaufen, die zur Big Data-Wertschöpfungskette gehören würden. Mindestens genauso wichtig werde es sein, die Unternehmen in anderen Sektoren zu identifizieren, denen es gelinge, Big Data optimal zu nutzen - sowie die Aktien derjenigen Unternehmen zu meiden, an denen die Entwicklung vorbeigehe.



Unsere IT-Begeisterung hat jedoch auch eine Kehrseite: Datendiebstahl, so die Experten von Danske Invest. Big Data und das Internet der Dinge mit Millionen von Sensoren in immer mehr Produkten würden das System anfälliger für Hackerangriffe machen. Je wertvoller die Daten würden, umso besser müsse man sie schützen. IT-Sicherheit sei kein neuer Trend, aber sie sei leider ein Kostenfaktor, der unweigerlich dazugehöre, wenn man in der digitalen Welt voranschreite - und genau das werde man 2018 tun. Aber selbst ein Risikofaktor wie IT-Sicherheit eröffne für Anleger ebenfalls Möglichkeiten, da auch hier Unternehmen existieren würden, die von der technologischen Entwicklung profitieren würden. (29.01.2018/ac/a/m)







