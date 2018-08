Börsenplätze wallstreet:online-Aktie:



Kurzprofil wallstreet:online AG:



wallstreet-online.de (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) ist mit 690.000 Unique Usern (AGOF 2014-3) Deutschlands führende Finanz-Community. Kein anderes Börsenportal verfügt über eine vergleichbare Vielzahl von Meinungen, Fakten, Gerüchten und Hintergrundinformationen zu einzelnen Aktien. Die Nutzer von wallstreet-online.de verfassen täglich bis zu 9.000 neue Beiträge in über 50 themenspezifischen Diskussionsforen. Aktuelle Finanznachrichten und Analysen renommierter Börsenexperten runden das Angebot ab und machen wallstreet-online.de zum kompetenten Berater in allen Fragen zu Börse & Geldanlage. (13.08.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - wallstreet:online-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1).Das Geschäftsjahr 2017 sei äußerst erfolgreich für die wallstreet:online AG verlaufen. Das Unternehmen habe signifikante Umsatzsteigerungen und überproportionale Ergebnisverbesserungen erzielt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 habe die Gesellschaft die Umsatzerlöse um 83,2% auf 5,19 Mio. EUR erhöht (VJ: 2,83 Mio. EUR). Hintergrund dieser Entwicklung seien insbesondere die Vertriebserfolge im Bereich IR. So würden zunehmend IR-Agenturen aus den USA und Kanada die Werbeplätze auf dem Portal w:o buchen. Dementsprechend habe sich auch der Anteil des Umsatzes aus dem Ausland erhöht. Der Auslandsumsatz sei um 145,3% auf 2,84 Mio. EUR gestiegen (VJ: 1,16 Mio. EUR) und auch der Inlandsumsatz habe sich um 40,3% auf 2,35 Mio. EUR erhöht (VJ: 1,68 Mio. EUR).Die hohen Umsatzsteigerungen hätten zu einer überproportionalen Ergebnisverbesserung geführt und das EBIT habe sich um 937,6% auf 1,89 Mio. EUR erhöht (VJ: 0,18 Mio. EUR). Durch die starke Skalierbarkeit des Geschäftsmodells habe sich die EBIT-Marge von 6,4% (2016) auf 36,4% (2017) erhöht. Der Grund hierfür sei die äußerst stabile Kostenstruktur. So hätten sich die Kosten lediglich um 19,8% auf 3,33 Mio. EUR erhöht (VJ: 2,78 Mio. EUR) und seien durch eine leichte Erhöhung des Personalaufwands und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen verursacht worden. Der operative Gewinn habe durch die weiterhin vorhandenen Verlustvorträge nahezu vollständig an den Jahresüberschuss weitergereicht werden können. Somit habe sich der Jahresüberschuss um 943,1% auf 1,78 Mio. EUR erhöht (VJ: 0,18 Mio. EUR), was einer Netto-Marge von 34,2% entspreche (VJ: 6,4%).Die Analysten würden davon ausgehen, dass die hohe Wachstumsgeschwindigkeit auch zukünftig beibehalten werden könne und würden im Jahr 2018 ein Umsatzwachstum von 94,7% auf 10,10 Mio. EUR erwarten (VJ: 5,19 Mio. EUR). Damit lägen am oberen Ende der Unternehmens-Guidance von 8,40 bis 10,30 Mio. EUR Umsatz für das Jahr 2018. Zusätzlich zum Wachstumsmarkt im Kerngeschäft, solle der Wachstumsmarkt um das Thema Kryptowährungen und deren Vermarktung über eine neu gegründete Tochtergesellschaft erschlossen werden. Hierzu seien im Mai 2018 rund 5,92 Mio. EUR über eine Kapitalerhöhung eingeworben worden, welche der zusätzlichen Wachstumsfinanzierung dienen sollten. Mit der Kapitalerhöhung solle erstens die Reichweite der Portale gesteigert werden, von aktuell etwa 1,50 Mio. Unique Usern pro Monat auf rund 4 Mio. Unique User bis 2020. Zweitens sei mit der Tochtergesellschaft "ICO Consulting GmbH" die Plattform www.ICODeals.com gegründet worden, auf der ICOs vermarktet werden sollten. Später solle die Plattform auch zur Handels- und Zeichnungsplattform ausgebaut werden. Drittens sei Ende 2018 geplant, eine eigene Kryptowährung anzubieten. Diese solle auf einem Ökosystem aus Autoren, Plattform und Vermarktern basieren. Insgesamt würden die Analysten davon ausgehen, dass das Unternehmen auch zukünftig äußerst dynamisch wachse.Auf Basis ihres DCF-Modells haben Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, ein Kursziel in Höhe von 88,70 EUR (bisher: 77,10 EUR) ermittelt und vergeben der wallstreet:online-Aktie wiederholt das Rating "kaufen". (Analyse vom 13.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link