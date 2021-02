7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil voestalpine AG:



Die voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF) ist ein in seinen Geschäftsbereichen weltweit führender Stahl- und Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund 500 Konzerngesellschaften und -standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Sie notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Mit ihren qualitativ höchstwertigen Produkt- und Systemlösungen zählt sie zu den führenden Partnern der Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie der Luftfahrt- und Öl- & Gasindustrie und ist darüber hinaus Weltmarktführer bei Bahninfrastruktursystemen, bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen.



Die voestalpine bekennt sich zu den globalen Klimazielen und arbeitet intensiv an Technologien zur Dekarbonisierung und langfristigen Reduktion ihrer CO2-Emissionen. Im Geschäftsjahr 2019/20 erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 12,7 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,2 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 49.000 Mitarbeiter. (26.02.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - voestalpine-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF) unter die Lupe.Bereits im Vorfeld der Zahlenvorlage für das Q3 20/21 hätten die Analysten ihre Gewinn- und Cash Flow Schätzungen signifikant erhöht. Für das laufende Jahr würden sie ein EBITDA marginal über EUR 1 Mrd. (nach zuvor EUR 861 Mio.) erwarten, und für 2021/22 bzw. 2022/23 weitere Verbesserungen auf EUR 1,42 Mrd. und EUR 1,57 Mrd. prognostizieren. Neben den vom Management initiierten Kostensenkungsmaßnahmen sei ein wesentlicher Teil dieser Anhebung auf das insgesamt verbesserte Wirtschaftsumfeld und eine positivere Einschätzung des Stahlgeschäfts zurückzuführen.Seit Anfang Oktober hätten die europäischen Stahlpreise massiv zulegen können. Neben der Erholung von Schlüsselsektoren wie Automobil und einer weiterhin soliden Nachfrage aus dem Bausektor hätten auch temporäre Kapazitätsstilllegungen in den letzten Monaten sowie moderatere Importe dazu beigetragen. Vielfach werde jedoch davon ausgegangen, dass die Preise im Q1 ein Plateau erreichen und etwas zurückgehen könnten. Ähnlich prononciert sei auch der Anstieg der Eisenerzpreise gewesen. Insgesamt sollte es jedoch eine Ausweitung der Preis/Kosten-Schere gegeben haben.Mit einem Umsatzanteil von rund einem Drittel sei der Autosektor entscheidend für voestalpine. Nach dem Rekordeinbruch der Autonachfrage in 2020 stünden die Zeichen für 2021 auf Erholung. Für den europäischen Markt werde von Branchenexperten ein leicht zweistelliger Zuwachs antizipiert. Die Rückkehr auf das Vorkrisenniveau werde frühestens im Jahr 2022 erwartet. Während der Luftfahrtsektor noch länger im Krisenmodus bleiben dürfte, könnte sich in der Öl&Gas-Industrie in den nächsten Quartalen zumindest eine Bodenbildung abzeichnen.Die Ergebnisse des Q3 20/21 hätten etwas über den Schätzungen gelegen. Bei einem Umsatzrückgang von 6% auf EUR 2,86 Mrd. habe das EBITDA mit EUR 288 Mio. die Analystenprognose um 7% und die Konsenserwartung um 13% übertreffen können. Adjustiert um Restrukturierungskosten im Vergleichsquartal habe sich das EBITDA um ca. 17% verbessert. Neben höheren Volumina hätten auch der Personalabbau und Kapazitätsanpassungen positiv durchgeschlagen. Dank starkem China-Geschäft habe das Segment High Performance Metals eine über den Erwartungen liegende Erholung gezeigt.Für das laufende GJ 20/21 habe das Management die EBITDA-Prognose auf rund EUR 1 Mrd. konkretisiert. Zuvor habe der Ausblick zwischen EUR 800 Mio. und EUR 1 Mrd. gelegen.Vor dem Hintergrund des in den letzten Monaten deutlich verbesserten Marktumfelds hätten die Analysten ihre Gewinnschätzungen signifikant angehoben.