Kurzprofil voestalpine AG:



Die voestalpine AG (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF) ist ein in seinen Geschäftsbereichen weltweit führender Technologie- und Industriegüterkonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Mit ihren qualitativ höchstwertigen Produkt- und Systemlösungen aus Stahl und anderen Metallen zählt sie zu den führenden Partnern der europäischen Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie weltweit der Luftfahrt-, Öl- und Gasindustrie. Die voestalpine ist darüber hinaus Weltmarktführer in der Weichentechnologie und im Spezialschienenbereich sowie bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2017/18 bei einem Umsatz von 13 Mrd. Euro ein EBITDA von 2 Mrd. Euro und beschäftigte weltweit rund 51.600 Mitarbeiter. (24.10.2019/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - voestalpine: Schwieriges Jahr - AktienanalyseDer neue Chef des österreichischen Stahlkonzerns voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF), Herbert Eibensteiner, hat Mitarbeiter und Anleger auf härtere Zeiten eingeschworen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe."Wir bereiten uns auf ein schwieriges Jahr vor", habe er vor Journalisten in Frankfurt gesagt. Dem thyssenkrupp-Konkurrenten würden wie der gesamten Schwerindustrie die Unsicherheit der Kunden angesichts der Handelskonflikte zwischen den USA und China oder des Brexit zu schaffen machen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres (per Ende März) sei der operative Gewinn (EBITDA) um 28 Prozent eingebrochen. Eibensteiner wolle die Kosten um jährlich 100 Mio. Euro senken. Die Hälfte davon werde schon im laufenden Jahr erzielt, habe der Manager bekräftigt, der im Juli den Chefposten vom langjährigen Voest-Chef Wolfgang Eder übernommen habe.Kürzlich habe Eibensteiner auch die Chancen der Elektromobilität für den Konzern hervorgehoben: Als Autozulieferer sei voestalpine gut aufgestellt. Mit dem Umstieg auf Elektroautos gebe es sehr gute Chancen, direkt im "Motor" von Fahrzeugen aktiv zu werden - etwa bei Batteriekästen. Durch den Kursverfall von rund 55 auf in der Spitze 19 Euro dürfte schon einiges an Negativnachrichten im Aktienkurs eingepreist sein.Darauf würden auch die Reaktionen der Analysten hinweisen. Jefferies habe zwar das Kursziel von 23 auf 22 Euro reduziert, rate aber weiterhin zum Halten des Papiers. Morgan Stanley habe die Empfehlung "equal weight" bestätigt. Selbst auf Basis des von 27 auf 26 Euro reduzierten Kursziels sei noch reichlich Potenzial nach oben. Für positive Signale sorge auch der jüngste Insiderkauf von Vorstand Robert Ottel. (Ausgabe 42/2019)Börsenplätze voestalpine-Aktie:XETRA-Aktienkurs voestalpine-Aktie:22,96 EUR +0,17% (24.10.2019, 10:08)