Kurzprofil voestalpine:



Die weltweit tätige voestalpine-Gruppe (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF) ist ein stahlbasierter Technologie- und Industriegüterkonzern. Die Unternehmensgruppe ist mit rund 500 Konzerngesellschaften und -standorten in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten vertreten, sie notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Der Konzern ist mit seinen qualitativ höchstwertigen Produkten einer der führenden Partner der europäischen Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie weltweit der Öl- und Gasindustrie. Die voestalpine ist darüber hinaus Weltmarktführer in der Weichentechnologie und im Spezialschienenbereich sowie bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2013/14 bei einem Umsatz von 11,2 Mrd. Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,4 Mrd. Euro und beschäftigte weltweit rund 48.100 Mitarbeiter. (02.11.2018/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - voestalpine: Kursrutsch nach Gewinnwarnung - AktienanalyseVor gut zwei Wochen hat voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF) im Kampf gegen die von den USA erhobenen Strafzölle einen wichtigen Teilerfolg erzielt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der österreichische Stahlkonzern habe auf die 4.300 in den USA gestellten Anträgen auf Ausnahmegenehmigungen 2.640 Rückmeldungen von der US-Administration erhalten. Davon seien rund 2.360 positiv ausgefallen. Damit reduziere sich das mit diesen Zöllen verbundene wirtschaftliche Risiko nochmals deutlich. Von den US-Strafzöllen direkt betroffen seien bei voestalpine nur etwa drei Prozent des Konzernumsatzes. Die Belastungen würden nur im einstelligen Millionen-Euro-Bereich liegen.Die neue Hoffnung, die sich unter Anlegern breit gemacht habe, sollte jedoch schon bald zerstört werden. Denn vor wenigen Tagen habe der Konzern völlig überraschend mit einer Gewinnwarnung aufgewartet. Weil das operative Ergebnis in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2018/19 unter den Erwartungen des Marktes liege, habe der Vorstand den Ausblick angepasst und gehe nun für das gesamte Geschäftsjahr von einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von etwas unter einer Mrd. Euro aus. Eigentlich habe voestalpine ein EBIT "in etwa auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2017/18" erreichen wollen - dieses habe bei 1,18 Mrd. Euro gelegen. Als Gründe habe der Konzern unter anderen die zahlreichen Handelskonflikte herangeführt. Zudem würden die "Verwerfungen im Automobilsektor" belasten.Die Aktie legte prompt den Rückwärtsgang ein und fiel auf den tiefsten Stand seit über zwei Jahren - ein Niveau, das den Titel für Rabatt-Jäger interessant macht, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Denn auf dem aktuellen Niveau würden starke charttechnische Unterstützungen liegen. (Ausgabe 43/2018)Börsenplätze voestalpine-Aktie:XETRA-Aktienkurs voestalpine-Aktie:32,69 EUR +2,96% (02.11.2018, 09:06)