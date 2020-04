Historisch betrachtet lägen viele der besten Börsentage direkt nach Tagen mit starken Einbrüchen. Für Anleger heiße dies oft: Wer gar nicht erst ausgestiegen sei, habe seine Verluste oft schneller wieder hereingeholt, als diejenigen, die zwar weniger mit nach unten gegangen seien, dann aber den richtigen Zeitpunkt zum Wiederstieg verpasst hätten.



Luxembourg (www.aktiencheck.de) - Politiker stehen derzeit vor den gleichen Fragen wie Anleger: Wann ist der richtige Zeitpunkt, nach einem panikhaften Ausstieg wieder in gewohntere Bahnen zurückzukehren? Wann also sollten pandemiebedingte Einschränkungen gelockert werden, wann sollen Anleger nach Verkäufen wieder in den Markt einsteigen? "Aus analytischer Sicht kann die Antwort nur heißen: So schnell wie irgend möglich", sagt Swen Köster, Senior Vice President bei Moventum S.C.A.Die Politik habe es bei ihren Entscheidungen dabei deutlich schwerer als die Börse. "Hier müssen wesentlich mehr Faktoren gegeneinander abgewogen werden", sage Köster. "Zudem sind die Folgen falscher Entscheidungen deutlich dramatischer, weil es nicht nur um Geld geht, sondern um Leben und Gesundheit." Trotzdem würden die Erfahrungen aus den Finanzmärkten vielleicht auch der Politik einen Hinweis geben: Für die Börse gebe es eine Geschichte, in der aus unterschiedlichsten Gründen die Kurse stark eingebrochen seien. "Und jedes Mal zeigte sich: Wer ausgestiegen war und dann den Zeitpunkt zum Wiedereinstieg verpasste, musste sich mit schlechteren Ergebnissen zufriedengeben als diejenigen, die entweder schnell wieder eingestiegen sind oder gar nicht erst ausgestiegen waren", so Köster.