Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) war mit der Forderung nach Erhöhung der Gehälter um 4,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und einer sozialen Komponente über 150 Euro, sowie einem Wahlrecht zwischen Gehalt und Freizeit und einer Regelung zur mobilen Arbeit in die Auftaktverhandlung gegangen. Die Gewerkschaft fordert, dass die Beschäftigten einen Anspruch darauf haben sollen, bis zu 60 Prozent ihrer Arbeitszeit mobil zu arbeiten. Dafür sollen sie einen Anspruch auf eine Erstausstattungspauschale in Höhe von 1.500 Euro erhalten.



Die Arbeitgeberseite habe heute lediglich Vorschläge für eine Weiterentwicklung des Tarifvertrages für die Nachwuchskräfte eingebracht, so Duscheck. Dazu habe es bereits in den letzten Monaten Gespräche gegeben. Insbesondere seien aber die Punkte Übernahme nach der Ausbildung und der Anspruch von Nachwuchskräften auf ein digitales Endgerät noch strittig. "Es ist völlig unverständlich, dass die Arbeitgeber auf der einen Seite die Digitalisierung der Branche vorantreiben wollen, aber auf der anderen Seite nicht bereit sind, den Nachwuchskräften einen Laptop für ihre Ausbildung zur Verfügung zu stellen", sagte Duscheck. Diesen Punkt würden beide Tarifvertragsparteien zeitnah in einem separaten Verhandlungstermin aushandeln.



Erstmals seit 1972 verhandeln die öffentlichen und privaten Banken getrennt. Die zweite Verhandlungsrunde für die Beschäftigten in öffentlichen Banken findet am 22.09.2021 in Berlin statt. Am 1. Juli 2021 findet die erste Verhandlungsrunde für die Beschäftigten in privaten Banken in Berlin statt. Aktuelle Informationen zur Tarifrunde finden Sie unter: https://wir-für-tarif.de/oeffentliche-banken/ (24.06.2021/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in öffentlichen Banken ging die erste Verhandlungsrunde am Abend ergebnislos zu Ende, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Wir erwarten, dass die Arbeitgeber in der nächsten Verhandlungsrunde beim Gehalt ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen", betonte der ver.di-Verhandlungsführer Jan Duscheck nach den Beratungen der Bundestarifkommission der Gewerkschaft. Die nächste Verhandlungsrunde soll am 22. September 2021 stattfinden.