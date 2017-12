"Damit haben wir einen Abschluss erreicht, der deutlich über dem ersten Angebot der Arbeitgeber liegt, das wir in der ersten Verhandlungsrunde als nicht verhandlungsfähig abgelehnt haben", betont ver.di-Verhandlungsführerin Martina Grundler.



Grundler wies darauf hin, dass es in der Versicherungsbranche schnelle und weitreichende Veränderungen gebe. Die steigende Anzahl gesetzlicher Anforderungen an Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten würden die Anforderungen an die Aufgaben im angestellten Außendienst deutlich erhöhen. Umstrukturierungen würden gerade im angestellten Vertrieb zu einem erheblichen Abbau von Arbeitsplätzen führen. "Gleichzeitig sollen die Beratungsqualität und der Kundenservice verbessert werden, so dass die Arbeit immer komplexer wird", erklärt die Gewerkschafterin. Damit sei die Erhöhung der Gehälter in jedem Fall gerechtfertigt. "Wir haben uns mit den Arbeitgebern darauf verständigt, dass wir im kommenden Jahr Gespräche über die Veränderungen im Berufsbild und die Zukunft des angestellten Außendienstes aufnehmen werden."



Die Verhandlungen für die Außendienstangestellten waren im Dezember 2016 abgebrochen worden, nachdem die Arbeitgeber ein für ver.di nicht verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt hatten.







