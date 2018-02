Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat jetzt für die bundesweit rund 3.000 bei Condor am Boden, in der Kabine und in der Technik Beschäftigten in Frankfurt/Main ein Verhandlungsergebnis erzielt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:



Danach erhalten die Beschäftigten am 1. Januar 2018 3,3 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 65 Euro mehr. Am 1. Mai 2019 erfolgt eine weitere Erhöhung der Gehälter um 3,3 Prozent. Ab 1. März 2020 wird die Gesamtvergütung um 100 Euro monatlich erhöht. Im März 2018 wird zudem eine Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro gezahlt. Die Laufzeit des Vergütungstarifvertrages wurde bis zum 31. Januar 2021 vereinbart.



"Das ist ein gutes Ergebnis", betont ver.di-Verhandlungsführer Holger Rößler. "Wir konnten deutliche jährliche Vergütungssteigerungen mit guten sozialen Komponenten erzielen. Außerdem schafft dieser Abschluss Sicherheit und Perspektiven für die Beschäftigten." (23.02.2018/ac/a/m)





