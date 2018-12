"Die Beschäftigten im Gesundheitswesen haben gute Arbeitsbedingungen und eine anständige Bezahlung verdient, doch bei Celenus in Bad Langensalza wer-den sie drangsaliert, ausgesperrt und entlassen, weil sie sich für einen Tarifvertrag stark machen", kritisiert ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler. "Celenus erweist der gesamten Branche mit diesem unsäglichen Angriff auf Arbeitnehmerrechte einen Bärendienst, deshalb ist der Reha-Wirtschaftstag ein geeigneter Ort für den Protest."



Auch das zur französischen Orpea-Gruppe gehörende Unternehmen Celenus müsse sich an Recht und Gesetz halten, so Bühler weiter. "Im Gesundheitswesen braucht es gelebte Sozialpartnerschaft statt Raubtierkapitalsimus." Dass die streikenden Kolleginnen und Kollegen sich nicht einschüchtern ließen, verdiene Respekt. Deshalb erführen sie bundesweit und auch aus dem europäischen Ausland viel Solidarität. "Ich kann Celenus nur dringend empfehlen, sich endlich auf eine Schlichtung einzulassen, damit sich in der Klinik wieder auf die Patienten konzentriert werden kann", so Bühler. Es sei eine Schande, wenn Frauen nach Jahrzehnten hochqualifizierter und engagierter Arbeit in der Altersarmut landeten. "Im Gesundheitswesen muss es um Menschen gehen, nicht um größtmögliche Gewinne." Der Celenus-Mutterkonzern Orpea ist mit einer operativen Umsatzrendite von 27 Prozent in Europa (2017) hoch profitabel.



Unterstützung bekommen die Demonstrierenden aus Thüringen von streikenden Beschäftigten der Charité Physiotherapie- und Präventionszentrum GmbH (CPPZ). Die Therapeut/innen und Anmeldekräfte des Tochterunternehmens der Berliner Universitätsklinik streiken für eine Angleichung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).



Kundgebung am Dienstag, 11. Dezember 2018, um 15.30 Uhr vor dem "Reha-Wirtschaftstag", Novotel Berlin-Mitte, Fischerinsel 12 (10.12.2018/ac/a/m)







