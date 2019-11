Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

17,55 EUR -0,85% (13.11.2019, 14:59)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

17,51 EUR -1,16% (13.11.2019, 14:46)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (13.11.2019/ac/a/d)







Berlin (www.aktiencheck.de) - ver.di: Kurzfristige Lösung für Saisonale Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter bei Lufthansa erreicht - Aktiennewsver.di konnte gestern (11. November) eine kurzfristige Lösung für die rund 3.500 Saisonalen Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter (SMK) bei Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) erreichen, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Einzelnen erhalten die SMK rückwirkend ab 1. November 2019 beispielsweise eine Winterzulage in Höhe von 400 Euro pro Monat bei einer vertraglich vereinbarten Winterarbeitszeit von November bis Februar. "Damit ist ein allererster Schritt gemacht, um existenzsichernde Lebens- und Arbeitsbedingungen zu bekommen. Weitere Schritte müssen nun folgen. Die grundsätzlichen unsicheren Tarifstrukturen können nur durch Ablösung des bestehenden Tarifwerks, wie dem Monitoring-Instrument, beseitigt werden", sagt Mira Neumaier, ver.di-Verhandlungsführerin und ergänzt: "Es zeigt sich, dass sich erst etwas bewegt, wenn wir den Finger in die Tarifwunden legen."Die Tarifparteien ver.di und Lufthansa haben zudem vereinbart, sich im Weitern den Arbeitszeitmodellen grundsätzlich zu widmen, um dort wesentliche Verbesserungen für alle Beschäftigten der Lufthansa Kabine zu erzielen. "Kurzfristige Zahlungen reichen nicht aus, ver.di fordert eine neue Tarifstruktur, der echte Besserungen und Gerechtigkeit zu Grunde liegen", betont Neumaier.Der ver.di-Tarifkommission war es wichtig, dass die SMK eine schnelle tarifliche Lösung erhalten, um die bisher manifestierten Härten im Winter auszugleichen und den Beschäftigten mehr Planungssicherheit zu geben.Die Tarifeinigung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der ver.di-Tarifkommission.Der Tarifvertrag wurde seitens der Lufthansa auch UFO zur Nachzeichnung vorgelegt. (Pressemitteilung vom 12.11.2019)