"Spekulationen und Gerüchte um die Zukunft der Postbank verunsichern die Beschäftigten erheblich. Selbst nach Monaten der Unsicherheit wissen sie noch nicht, ob es zu einem Verkauf, einem Börsengang oder einer Reintegration in die Deutsche Bank kommen wird" kritisiert ver.di-Bundesvorstandsmitglied und Verhandlungsführer Christoph Meister. "Deshalb wollen wir Klarheit über die Sicherheit der Arbeitsplätze schaffen und fordern die Verlängerung des Kündigungsschutzes." Die Unsicherheit für die Beschäftigten lähme auch das Unternehmen, so der Gewerkschafter. Das wirke sich keinesfalls positiv auf das Geschäft aus. Dazu komme, dass der Personalabbau seine Grenzen erreicht, wenn nicht sogar überschritten habe.



"Neben der Verlängerung des Kündigungsschutzes muss es außerdem eine angemessene Gehaltserhöhung geben", betont Meister. "Die Beschäftigen, egal in welchem Bereich, leisten hervorragende Arbeit. Bei immer höherer Arbeitsverdichtung müssen sie zusätzliche Anforderungen schultern. Sie sind es, die den Gewinn der Postbank erwirtschaften." Das müsse entsprechend honoriert werden.



"Besonders wichtig ist es, die Beschäftigten in die sich zunehmend digitalisierte Bankenwelt der Zukunft mitzunehmen und den sich rasch verändernden Arbeitsbedingungen in einem Zukunftstarifvertrag Rechnung zu tragen", so Meister. Deren tarifvertragliche Regelung sei ein Gebot der gemeinsamen Verantwortung für die Beschäftigten und die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen der Postbank.



Die Tarifverhandlungen beginnen am 6. April 2017, voraussichtlich in Bonn. (08.02.2017/ac/a/m)







