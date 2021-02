Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (26.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von der Montega AG:Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein.va-Q-tec habe heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht, die sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig im Rahmen der Analystenprognosen lägen.Starkes Schlussquartal im Produktsegment: Der Erlös sei im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 72,1 Mio. Euro (+11,5% yoy) gestiegen, womit die vom Unternehmen gegebene Prognose (10-15% Wachstum) erfüllt und die Analystenschätzung (73,6 Mio. Euro) nur leicht unterschritten worden sei. Auch das erzielte EBITDA liege mit 11,4 Mio. Euro (+17,9% yoy; 15,8% Marge) sowohl im Rahmen der Guidance (über 15,0%) als auch nur geringfügig unter der Analystenerwartung (12,0 Mio. Euro; 16,3% Marge) und nur leicht unter den Prognosen des Konsensus (12,3 Mio. Euro). Eine höhere Marge sei lediglich von ungünstigen Wechselkursentwicklungen verhindert worden. So sei das um FX-Effekte bereinigte EBITDA auf 12,2 Mio. Euro (+27,1% yoy) gewachsen.Besonders überzeugend sei nach Erachten des Analysten die Q4-Performance des Produktsegments gewesen. Während das Geschäft mit den VIPs nach neun Monaten noch einen Umsatzrückgang von -15,9% verzeichnet habe, sei der Erlös im Schlussquartal um 76,1% yoy (+28,4% qoq) gestiegen, wodurch für das Gesamtjahr lediglich ein Rückgang von -0,8% yoy (MONe: -4,5% yoy) zu Buche stehe. Dementsprechend zuversichtlich sei Bentlage, dass das Produktsegment nach zwei Jahren mit rückläufigen Erlösen in 2021 wieder zum Wachstum beitragen werde (MONe: +10,8% yoy). Auch das Systemsegment habe ein gutes Schlussquartal verzeichnet. Im Vergleich zu Q3 hätten die Erlöse um 28,9% auf 5,1 Mio. Euro zulegen können, wodurch sie im Gesamtjahr um 29,5% auf 19,5 Mio. Euro (2019: 15,1 Mio. Euro) gestiegen seien. Lediglich im Dienstleistungssegment habe der Umsatz leicht unterhalb der Q3-Zahlen (7,9 Mio. Euro; -1,4% qoq) gelegen, bereits in Q1 2021 erwarte der Analyst jedoch einen deutlichen Anstieg auf 9,8 Mio. Euro (+19,5% yoy; +23,4% qoq), der aus ersten Umsätzen aus der Impfstoffverteilung resultieren sollte.Signifikantes Umsatzwachstum und weitere Margen-Steigerung erwartet: Nach dem insgesamt sehr zufriedenstellenden Wachstum in 2020 dürfte das laufende Geschäftsjahr einen noch deutlicheren Erlösanstieg liefern, sodass das Unternehmen aktuell von einem Umsatz zwischen 90 und 100 Mio. Euro für 2021 ausgehe, was eine Wachstumsrate zwischen 24,8% und 38,7% impliziere. Entscheidend sei laut Vorstand dabei, wie schnell die COVID-19-Impfstoffdistribution hochgefahren werde. Nachdem nach Erachten des Analysten Johnson & Johnson der Impfstoffhersteller sei, mit dem va-Q-tec einen Rahmenvertrag über die Impfstoffverteilung geschlossen habe, und der Impfstoff des US-Konzerns bereits im März zugelassen werden könnte, rechne er mit einem zügigen Ramp-up und sehe das obere Ende der Guidance daher als gut erreichbar an (MONe: 101,5 Mio. Euro). Ergebnisseitig erwarte va-Q-tec in 2021 eine weitere Ausweitung der Marge, die nicht näher quantifiziert werde. Aus seinen Unternehmensgesprächen und aufgrund des antizipierten Wachstums des margenstarken Servicegeschäfts prognostiziere der Analyst unverändert eine EBITDA-Marge von 18,6% (+280 BP).Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung für die va-Q-tec-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 41,00 Euro. (Analyse vom 26.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link