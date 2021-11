Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) unverändert mit dem Votum "kaufen" ein.va-Q-tec habe vorgestern starke Q3-Zahlen veröffentlicht und im Zuge dessen bekräftigt, die Guidance für das laufende Jahr am oberen Ende erreichen zu wollen. Zur Beibehaltung des dynamischen Wachstumskurses auch über das laufende Jahr hinaus sei derweil kürzlich eine Kapitalerhöhung vollständig platziert worden. Mit der gestärkten Kapitalbasis erachte Gruschka va-Q-tec als weiterhin aussichtsreich positioniert, um in den kommenden Quartalen vom anhaltend starken Sentiment im TempChain-Geschäft profitieren zu können.In Q3 habe va-Q-tec den Konzernerlös um 48,3% yoy auf 26,1 Mio. Euro erneut signifikant steigern können. Auf Segmentebene habe sich das System-Geschäft mit einem Wachstum von 139,4% yoy auf 9,4 Mio. Euro besonders dynamisch entwickelt. Der starke Anstieg habe hier insbesondere aus den anhaltenden globalen Kampagnen im Zusammenhang mit den temperatursensiblen CoVid-19-Impfstoffen resultiert, für deren Transporte va-Q-tecs Thermocontainer (va-Q-pal SI) weltweit eingesetzt würden. Auch das margenstarke Service-Segment habe sein Wachstum erneut beschleunigen können und mit einem Zuwachs von 42,7% yoy auf 11,4 Mio. Euro die höchste Wachstumsrate der letzten sieben Quartale erzielt.Einzig das von der Nachfrage nach energieeffizienten Kühl- und Gefriergeräten geprägte Produkt-Geschäft habe nicht an das starke erste Halbjahr (H1: +60,3% yoy) anknüpfen können und einen Rückgang von 12,1% yoy auf 4,5 Mio. Euro verzeichnet. Als wesentlichen Grund hierfür sehe Gruschka jedoch vornehmlich temporäre nachfragebedingte Beschränkungen als Resultat der global angespannten Produktions- und Lieferketten (u.a. Chip-Mangel). Auf Konzernebene sei darüber hinaus neben dem weiterhin ausgeprägten Healthcare-Exposure (9M: 76%; Vj.: 75%) v.a. der deutliche Erlösanstieg der ausländischen Tochtergesellschaften auf 19% (Vj.: 11%) hervorzuheben, der die Fortschritte der avisierten Expansion belege.Auch das EBITDA habe seinen dynamischen Wachstumskurs mit einem Anstieg von 64,9% yoy auf 4,4 Mio. Euro fortgeführt, wodurch die Marge im Jahresvergleich um 180 BP auf 17,0% habe ausgeweitet werden können. Die im Vergleich zum Vorquartal (Marge: 18,3%) niedrigere Profitabilität sei indes v.a. auf derzeit massiv erhöhte Verpackungs- und Frachtkosten zurückzuführen, die auch va-Q-tec mit seinem logistikintensiven Geschäft spüre.Zudem habe va-Q-tec in dieser Woche die erfolgreiche Platzierung einer Barkapitalerhöhung vermeldet. Im Zuge der Maßnahme sei das Grundkapital demnach um rund 2,5% auf 13,42 Mio. Euro erhöht worden. Die 325.498 neuen Aktien seien dabei vollständig von Lupus alpha Asset Management gezeichnet worden. Aus dem Emissionspreis von 26,10 Euro je Aktie ergebe sich ein Bruttoerlös von rund 8,5 Mio. Euro aus der Transaktion, die dem Konzern neben einer Verbreiterung der Aktionärsstruktur und einer Stärkung der Bilanzstruktur somit insbesondere weiteren Handlungsspielraum verschaffe, um die attraktiven Wachstumspotenziale in den adressierten Märkten thermischer Isolationslösungen und temperaturgeführter Lieferketten auch in den kommenden Quartalen mit hohem Tempo heben zu können.Die insgesamt starken Q3-Zahlen und die erneute Bekräftigung, das obere Ende des gesteckten Umsatzziels in diesem Jahr zu erreichen, bestätige die positive Sicht des Analysten auf den Investment Case, der auch im nächsten Jahr von positivem Newsflow geprägt sein dürfte. Die durchgeführte Kapitalerhöhung biete indes genügend Handlungsspielraum für weitere Investitionen bei gleichzeitiger Beibehaltung einer gesunden Bilanzrelation.Im Zuge eines Analystenwechsels bestätigt Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung für die va-Q-tec-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 42,00 Euro. (Analyse vom 12.11.2021)