Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

26,20 EUR +3,15% (16.10.2020, 22:26)



XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

25,90 EUR +2,78% (16.10.2020, 17:36)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (18.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) unter die Lupe.Die Corona-Krise habe vielen Firmen zugesetzt. Es gebe aber auch Unternehmen, die einen spürbaren Nachfrageanstieg verzeichnet hätten. Eine davon sei va-Q-tec.va-Q-tec habe die hohe Bedeutung der TempChain-Logistik, also sicherer Transportlösungen für temperaturempfindliche Produkte, schon vor Jahren erkannt. Die Würzburger würden u.a. innovative Containern und Boxen herstellen. Je nach Typ könnten diese Temperaturen von bis zu minus 80 Grad Celsius bis zu 200 Stunden lang konstant gehalten werden - ohne Zufuhr von externer Energie.Die Würzburger Gesellschaft habe ihre Produkte und Dienstleistungen allerdings konsequent auf die Bedürfnisse der Pharmabranche ausgerichtet. Neben einer Vielzahl an klassischen Medikamenten seien schon rund 300 Mio. Corona-Testkits weltweit in temperaturkontrollierten Containern von va-Q-tec transportiert worden. Sobald ein Covid-19-Impfstoff zugelassen werde, stehe va-Q-tec mit ihren Lösungen für die anfallenden, tiefgekühlten Transporte bereit. Dabei verfüge das Unternehmen über genug Produktionskapazitäten, um auch eine plötzlich steigende Nachfrage rasch bedienen zu können, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze va-Q-tec-Aktie: