XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

29,90 EUR +3,10% (26.02.2021, 15:32)



Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

30,00 EUR +4,90% (26.02.2021, 15:50)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (26.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) unter die Lupe.Die heute vorgelegten Zahlen der Würzburger Gesellschaft für 2020 lägen voll im Rahmen der Erwartungen. Der kurzfrisitge Ausblick passe ebenfalls: Für das laufende Geschäftsjahr gehe va-Q-tec in Abhängigkeit davon, wann und in welchem Umfang Produktionsniveaus für CoVid-19-Impfstoffe hochgefahren würden und wie eine flächendeckende weltweite Distribution erfolge, von einem besonders starken Umsatzwachstum auf 90 bis 100 Mio. Euro und einer weiteren Steigerung der EBITDA-Marge aus. Die ersten Monate des laufenden Geschäftsjahres würden dabei den zuversichtlichen Ausblick unterstreichen.Und die Aussichten des auf den sicheren Transport temperaturempfindlicher Güter spezialisierten Unternehmens seien nicht nur im Bereich Transport von CoVid-19-Impfstoffen unverändert gut. Auch in anderen Industrien werde va-Q-tec als Partner geschätzt, da die Hightech-Vakuumisolationspaneele insbesondere überall dort entscheidende Vorteile bieten würden, wo sichere und hocheffiziente Isolationslösungen auf engstem Raum gefragt seien. Zielbranchen seien u.a. die Bereiche Lebensmittel (u.a. Isolierung von Kühlgeräten), Technik und Industrie (u.a. Isolierung von Pipelines), Bau (Gebäudedämmung) und Mobilität (u.a. Isolierung von Transportmitteln). Dies eröffne neben zusätzlichen Wachstumsperspektiven auch Potenziale zur technologischen Differenzierung. Der Vorstand wolle va-Q-tec zu der führenden High-Performance-Company im Bereich der Thermischen Energieeffizienz und der Thermoverpackung enentwickeln.Nach der rasanten Aufwärtsbewegung im abgelaufenen Jahr habe die va-Q-tec-Aktie in den letzten Wochen etwas Druck vom Kessel genommen. Im Bereich um 29 Euro habe sich sich eine charttechnsiche Unterstützungszone herausgebildet. Mit den Aussichten im Gepäck sollte der Titel nun wieder nach oben drehen - zumal es in den nächsten Tagen eine Reihe von positive Analystenstimmen geben sollte. Das erste Ziel liege bei 34/35 Euro. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze va-Q-tec-Aktie: