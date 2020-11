XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

44,10 EUR +17,91% (16.11.2020, 12:02)



Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

43,20 EUR +3,10% (16.11.2020, 12:16)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (16.11.2020/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) weiterhin mit Rating "verkaufen" ein.Am 23.11.20 sei der "Abschluss einer umfangreichen Eckpunktevereinbarung mit einem globalen Top-Pharmahersteller zur Bereitstellung von Thermocontainern für die internationale Distribution eines Corona-Impfstoffes" vermeldet worden. "Mit dem Partner ist vereinbart, dass die großvolumige Distribution seiner Vakzine vorbehaltlich deren Zulassung im 1. Quartal 2021 mithilfe ("mehrere tausend der Hochleistungs"-) Thermocontainer von va-Q-tec global starten soll. Das mögliche Auftragsvolumen liegt damit umsatzseitig im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich. va-Q-tec befindet sich mit weiteren internationalen Impfstoff-Herstellern in fortgeschrittenen Verhandlungen für Aufträge in Bezug auf Impfstofftransporte".Die Analysten würden die EQUI.TS-Schätzungen ab 2021 anpassen. Wichtig dabei: Nur der geringere Teil der Vaccine benötige das sehr strenge Temperaturmanagement von va-Q-tec (Meldung von Curevac vom 12.11.20). Dieses "Upside" sei nach Ansicht der Analysten im Aktienkurs bereits verarbeitet.va-Q-tec AG sei nach Meinung der Fachanalysten von EQUI.TS GmbH im Investitions- und Expansionsmodus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze va-Q-tec-Aktie: