Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (07.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) unter die Lupe.Viele Anleger verbinden das Würzburger Unternehmen nur mit dem Thema "Corona-Impfstofftransporte". Doch va-Q-tec habe noch einiges mehr zu bieten. Die Hightech-Vakuumisolationspaneelen (VIP) der Würzburger seien vielseitig einsetzbar. Das neu auf den Weg gebrachte Geschäft mit industrieller Isolierung von Rohrleitungen dürfte bereits ab diesem Jahr ein wichtiger Wachstumstreiber werden.va-Q-tec könne nicht nur Corona-Impfstoff. Der Einsatz der innovativen Dämmlösungen in neuen Bereichen eröffne weitere und v.a. aussichtsreiche Wachstumsperspektiven. Auch wenn er offiziell vom Vorstand noch nicht definiert worden sei: Der nächste Meilenstein könnte schon in vier Jahren mit dem Sprung über die 200-Mio.-Euro-Marke erreicht werden - bei nachhaltig steigenden Gewinnen. Das Potenzial sei klar vorhanden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten betrage 39,40 Euro. Der Spitzenwert komme mit 48 Euro von Stifel. Am unteren Ende rangiere Kepler Cheuvreux mit 32 Euro. Daraus resultiere nach dem jüngsten Kursrutsch ein Aufwärtspotenzial von 13 bzw. 70% - oder bezogen auf das durchschnittliche Ziel 39%. "Der Aktionär" sei sehr früh auf va-Q-tec aufmerksam geworden und spekuliere weiter auf steigende Kurse, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.09.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von va-Q-tec befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:28,35 EUR +3,09% (06.09.2021, 17:36)