Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (30.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) unter die Lupe.2020 sei für va-Q-tec das erfolgreichste Geschäftsjahr der 19-jährigen Firmengeschichte gewesen. Das Unternehmen habe im Rahmen der temperaturstabilen Transporte von CoVid-19-Testkits und -Impfstoffen die starke Positionierung als Spezialist für TempChain-Logistik weltweit weiter ausgebaut. Darüber hinaus sei die Vakuumisolationstechnologie auch in anderen Bereichen weiterentwickelt worden, um vom weltweiten Potenzial hin zu einer höheren Energieeffizienz zu profitieren. Die Aussichten würden Lust auf mehr machen."Der Aktionär" habe frühzeitig erklärt: va-Q-tec habe sich für den geplanten großvolumigen Transport von CoVid-19-Impfstoffen in eine sehr aussichtsreiche Position gebracht. Wesentliche Umsätze aus den Impfstofftransporten seien für das Jahr 2021 eingeplant. Für das laufende Geschäftsjahr gehe va-Q-tec daher in Abhängigkeit davon, wann und in welchem Umfang Produktionsniveaus für CoVid-19-Impfstoffe hochgefahren würden und wie eine flächendeckende weltweite Distribution erfolge, von einem besonders starken Umsatzwachstum auf 90 bis 100 Millionen Euro (Vorjahr: +12,0 Prozent auf 72,1 Millionen Euro) bei einer weiteren Steigerung der EBITDA-Marge (Vorjahr: 17 Prozent) aus. Damit lägen die Wachstumsraten beim Umsatz im Vergleich zum Vorjahr zwischen starken 24,8 und 38,7 Prozent. Die ersten Monate 2021 würden den zuversichtlichen Ausblick unterstützen."Der Aktionär" erwarte einen zügigen Start und eine schnelle Auslieferung des entsprechenden Impfstoffs - und damit auf ein übererfüllen der Prognose. Am Ende könnte bei einer EBITDA-Marge von über 20 Prozent unterm Strich der Turnaround gelingen und rund 0,50 Euro je Aktie verdient werden.Niklas Bentlage von Montega Research habe das Kursziel für die Aktie von 41 auf 42 Euro erhöht. "va-Q-tec hat in 2020 das Wachstum der vergangenen Jahre erfolgreich fortgesetzt und einen weiteren Schritt in Richtung EBIT-Break-Even gemacht, der in 2021 deutlich überschritten werden sollte", so der Analyst.Ebenfalls positiv: Angesichts der starken Positionierung als Spezialist für TempChain-Logistik sowie fundamentaler Trends wie Umweltschutz und thermischer Energieeffizienz dürfte va-Q-tec auch in den Folgejahren auf einem dynamischen Wachstumspfad bleiben. Die Hightech-Vakuumisolationspaneele der Würzburger böten entscheidende Vorteile, wo sichere und hocheffiziente Isolationslösungen auf engstem Raum gefragt seien, wie bei der Isolierung von Pipelines oder in der Gebäudedämmung. Auf Sicht würden auch Anwendungen im Bereich E-Mobilität (Batterie-Hitzeschutz) in den Fokus rücken.Vorstand Joachim Kuhn wolle sein Unternehmen zu der führenden High-Performance-Company im Bereich der Thermischen Energieeffizienz und der Thermoverpackung entwickeln. Dies eröffne neben zusätzlichen Wachstumsperspektiven auch Potenziale zur technologischen Differenzierung - und sorge mittelfristig für zusätzliche Wachstumsfantasie. Nach der mehrwöchigen Konsolidierung sollte die Aktie nun wieder Kurs auf die 40-Euro-Marke nehmen."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot nach ersten (Teil-)Gewinnmitnahmen auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 30.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link