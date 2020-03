L&S-Aktienkurs u-blox-Aktie:

54,40 CHF -9,33% (13.03.2020, 09:19)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs u-blox-Aktie:

65,50 CHF +5,22% (13.03.2020, 12:05)



ISIN u-blox-Aktie:

CH0033361673



WKN u-blox-Aktie:

A0M2K9



Ticker-Symbol u-blox-Aktie:

3BG



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol u-blox-Aktie:

UBXN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol u-blox-Aktie:

UBLXF



Kurzprofil u-blox AG:



Die Schweizer u-blox AG (ISIN: CH0033361673, WKN: A0M2K9, Ticker-Symbol: 3BG, SIX Swiss Ex: UBXN, Nasdaq OTC-Symbol: UBLXF) ist der weltweit führende Anbieter von Halbleiterbausteinen für Elektroniksysteme im Bereich der Positionierung und drahtlosen Kommunikation für den Konsumgüter-, Industriegüter- und Automobilmarkt. Die Lösungen von u-blox ermöglichen Menschen, Fahrzeugen und Maschinen, ihre exakte Position zu lokalisieren und via Stimme, Text oder Video drahtlos zu kommunizieren.



Mit einem breiten Portfolio von Chips, Modulen und Software ist u-blox einzigartig positioniert, um seinen OEM-Kunden innovative Lösungen für den persönlichen, professionellen oder maschinellen (M2M) Gebrauch schnell und kosteneffektiv zu ermöglichen. Der Hauptsitz von u-blox liegt in Thalwil, Schweiz. Durch Zweigniederlassungen in Europa, Asien-Pazifik und den USA ist u-blox auch global präsent. (13.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - u-blox-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der u-blox AG (ISIN: CH0033361673, WKN: A0M2K9, Ticker-Symbol: 3BG, SIX Swiss Ex: UBXN, Nasdaq OTC-Symbol: UBLXF).Der Umsatz entspreche mit CHF 385,1 Mio. (+0,7% J/J organisch) den Erwartungen, liege aber am unteren Ende der Prognosespanne. Das EBIT sei mit CHF 22,1 Mio. (Marge 5,7%) etwas besser als erwartet (VontE: CHF 21,7 Mio., Prognose 15 bis 27 Mio.) ausgefallen. Das EBIT schließe eine Wertberichtigung (nicht mehr verfügbare wesentliche Komponenten eines Lieferanten) aktivierter F&E in Höhe von CHF 12,6 Mio. ein (ber. EBIT-Marge von 9%), die zuvor nicht ausgewiesen, aber bei der revidierten Prognose im Rahmen des Ergebnisses für H1/2019 berücksichtigt worden sei. Der Reingewinn sei durch höhere Verluste des Sapcorda JV beeinträchtigt.Der OpFCF (ohne Veräußerungen) sei mit CHF 20,5 Mio. deutlich besser als erwartet, was durch eine Reduzierung des NUV um 16 Mio. ggü. einer Steigerung um 32 Mio. im GJ18 bedingt sei. Die Nettoliquidität habe Ende CHF 8,9 Mio. ggü. CHF 18,5 Mio. Ende 2018 betragen. Es sei eine Dividende von CHF 0,6 aus den Kapitalreserven vorgeschlagen worden (VontE: CHF 0,65; Konsens: CHF 1,65).Ausblick: Die Prognosespanne beim Umsatz sei grösser als erwartet, bedingt durch die makroökonomische Unsicherheit und Covid-19. Der Mittelwert der Umsatzprognose liege 4% unter den Konsensschätzungen, der Mittelwert der EBIT-Prognose (Nicht-IFRS) ca. 40% unter Konsens (IFRS-Schätzungen). Die Prognose basiere auf einem USD/CHF-Kurs von 0,995 und einem EUR/CHF-Kurs von 1,12.Das GJ19 habe den Erwartungen entsprochen, und der FCF sei dank Umkehrung des NUV positiv ausgefallen. Die hohe Wertminderung der aktivierten F&E-Kosten werde wahrscheinlich Fragen aufwerfen. Die Einführung berein. Zahlen komme unerwartet, da die GuV bereits um die akt. F&E-Kosten vermindert worden sei und die Cashgenerierung nicht widerspiegle (die akt. F&E-Kosten hätten sich im GJ19 auf rund 100% des berein. EBIT belaufen). Die Umsatzprognose (Mittelwert +6% J/J) sei angesichts der aktuellen Lage solide, die EBIT-Prognose erfolge nun auf ber. Basis und liege mehr als 40% unter dem Konsens der nicht bereinigten Schätzungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze u-blox-Aktie: