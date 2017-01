SIX Swiss Exchange-Aktienkurs u-blox-Aktie:

175,70 CHF +2,15% (13.01.2017, 10:03)



ISIN u-blox-Aktie:

CH0033361673



WKN u-blox-Aktie:

A0M2K9



Ticker-Symbol u-blox-Aktie:

3BG



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol u-blox-Aktie:

UBXN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol u-blox-Aktie:

UBLXF



Kurzprofil u-blox AG:



Die Schweizer u-blox AG (ISIN: CH0033361673, WKN: A0M2K9, Ticker-Symbol: 3BG, SIX Swiss Ex: UBXN, Nasdaq OTC-Symbol: UBLXF) ist der weltweit führende Anbieter von Halbleiterbausteinen für Elektroniksysteme im Bereich der Positionierung und drahtlosen Kommunikation für den Konsumgüter-, Industriegüter- und Automobilmarkt. Die Lösungen von u-blox ermöglichen Menschen, Fahrzeugen und Maschinen, ihre exakte Position zu lokalisieren und via Stimme, Text oder Video drahtlos zu kommunizieren.



Mit einem breiten Portfolio von Chips, Modulen und Software ist u-blox einzigartig positioniert, um seinen OEM-Kunden innovative Lösungen für den persönlichen, professionellen oder maschinellen (M2M) Gebrauch schnell und kosteneffektiv zu ermöglichen. Der Hauptsitz von u-blox liegt in Thalwil, Schweiz. Durch Zweigniederlassungen in Europa, Asien-Pazifik und den USA ist u-blox auch global präsent. (13.01.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - u-blox-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der u-blox AG (ISIN: CH0033361673, WKN: A0M2K9, Ticker-Symbol: 3BG, SIX Swiss Ex: UBXN, Nasdaq OTC-Symbol: UBLXF) von "buy" auf "hold" herab.u-blox habe seine Umsatzvorgabe für das Geschäftsjahr 2016 auf CHF 360 Mio. (von 375 bis 385 Mio.) wegen Verzögerungen bei den Investitionen in Mobility-Lösungen durch einige amerikanische Kunden gesenkt. Die Anwendungen dieser Lösungen würden Asset Tracking und Flottenmanagement umfassen. Des Weiteren würden sie eine Reihe von u-blox-Produkten, wie Positionierungs-, Mobilfunk- und Nahbereichsprodukte beinhalten. Die erheblichen Abweichungen beim Umsatz bezogen auf die vorherigen Erwartungen würden auf eine begrenzte Visibilität hindeuten. Das EBIT dürfte nun gestützt durch den Produktmix und den günstigen Wechselkurs voraussichtlich zwischen CHF 56 und CHF 58 Mio. liegen (zuvor: CHF 56 bis 60 Mio.).Der Ausblick für den GJ17-Umsatz von CHF 410 bis 425 Mio. würde bezogen auf die gesenkte Vorgabe für das Geschäftsjahr 2016 ein ausgewiesenes Wachstum von 16% bedeuten. Währungsbereinigt betrage das implizierte Wachstum basierend auf dem niedrigeren GJ16-Niveau nur rund 10%. Die EBIT-Vorgabe für das Geschäftsjahr 2017 (währungsber.) lasse auf ein Nullwachstum des EBIT im Geschäftsjahr 2017 und eine Margenreduktion von 15,8% im Geschäftsjahr 2016 auf unter 15% schließen. In Anbetracht des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2017 und seiner niedrigeren mittelfristigen Wachstumsannahmen (nun 15%) senke der Analyst seine EBIT-Prognose für das GJ17/18E um jeweils 15%/20%.Während Foeth weiterhin glaube, dass u-blox in attraktiven Wachstumsmärkten in den Bereichen IoT, Industrie 4.0 sowie interkonnektive Automobile und Städte gut positioniert sei, habe sich die Wachstumsdynamiken verändert. u-blox weise seit dem 2h15 kein sequenzielles Wachstum auf und das Wachstum im Geschäftsjahr 2017 bleibe moderat. Das Wachstum könnte mit der Einführung neuer Produkte (LTE) im Geschäftsjahr 2018 wieder anziehen. Der Analyst werde den Titel neu beurteilen, wenn die Visibilität besser sei.Börsenplätze u-blox-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs u-blox-Aktie:161,00 EUR +2,21% (13.01.2017, 09:07)