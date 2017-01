SIX Swiss Exchange-Aktienkurs u-blox-Aktie:

176,90 CHF -10,84% (12.01.2017, 09:23)



ISIN u-blox-Aktie:

CH0033361673



WKN u-blox-Aktie:

A0M2K9



Ticker-Symbol u-blox-Aktie:

3BG



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol u-blox-Aktie:

UBXN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol u-blox-Aktie:

UBLXF



Kurzprofil u-blox AG:



Die Schweizer u-blox AG (ISIN: CH0033361673, WKN: A0M2K9, Ticker-Symbol: 3BG, SIX Swiss Ex: UBXN, Nasdaq OTC-Symbol: UBLXF) ist der weltweit führende Anbieter von Halbleiterbausteinen für Elektroniksysteme im Bereich der Positionierung und drahtlosen Kommunikation für den Konsumgüter-, Industriegüter- und Automobilmarkt. Die Lösungen von u-blox ermöglichen Menschen, Fahrzeugen und Maschinen, ihre exakte Position zu lokalisieren und via Stimme, Text oder Video drahtlos zu kommunizieren.



Mit einem breiten Portfolio von Chips, Modulen und Software ist u-blox einzigartig positioniert, um seinen OEM-Kunden innovative Lösungen für den persönlichen, professionellen oder maschinellen (M2M) Gebrauch schnell und kosteneffektiv zu ermöglichen. Der Hauptsitz von u-blox liegt in Thalwil, Schweiz. Durch Zweigniederlassungen in Europa, Asien-Pazifik und den USA ist u-blox auch global präsent. (12.01.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - u-blox-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, setzt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Rating für die Aktie der u-blox AG (ISIN: CH0033361673, WKN: A0M2K9, Ticker-Symbol: 3BG, SIX Swiss Ex: UBXN, Nasdaq OTC-Symbol: UBLXF) "under review".u-blox rechne nun mit einem GJ16-Umsatz von CHF 360 Mio. (rückläufig ggü. vorangehender Prognose von CHF 375 bis 385 Mio. vom September 2016 und von CHF 395 bis 405 Mio. vom März). Die EBIT-Prognose sei nur leicht gesenkt worden von zuvor CHF 56 bis 60 Mio. auf nun CHF 56 bis 58 Mio. Die Anpassung erfolge jedoch trotz positiver Währungseffekte durch den stärkeren USD und den schwächeren GBP, die gemeinsam positive Auswirkungen auf das EBIT von CHF 3 Mio. hätten. Die implizite EBIT-Marge für das GJ16 betrage nun 15,8% ggü. zuvor 15,3% wegen des günstigen Produktmix.Der Grund für den unter den Erwartungen liegenden Umsatz sei der langsame Geschäftsfortschritt in Nord- und Südamerika gewesen, wo die Kunden weitere Investitionen in Mobility Lösungen verzögert und einen vorsichtigeren Ansatz bei der Lancierung neuer Produkte gewählt hätten.Die neue Vorschau für das GJ17 rechne mit einem Umsatz von CHF 410 bis 425 Mio. und einem EBIT von CHF 60 bis 65 Mio. (VontE: 462 und 72; K: 443 und 67) bei einem USD/CHF-Wechselkurs von 1,02. Bei konstanter Währung impliziere die neue EBIT-Prognose ein EBIT-Nullwachstum in GJ17.Im Vorfeld der heutigen Telefonkonferenz wird Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein Rating (zuvor: "buy") und Kursziel von CHF 257 überprüfen. (Analyse vom 12.01.2017)Börsenplätze u-blox-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs u-blox-Aktie:161,63 EUR -10,36% (12.01.2017, 09:36)