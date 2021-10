Nach dem Sprachlern-Anbieter Babbel ist der Spezial-Logistiker der zweite deutsche Börsen-Aspirant, der in den letzten 14 Tagen sein IPO verschiebt, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.10.2021)



Kurzprofil trans-o-flex:



Die Kernkompetenz von trans-o-flex sind Logistiklösungen für die Branchen Pharma, Kosmetik, Consumer Electronics sowie für andere hochwertige, sensible Güter. Das Unternehmen hat Transportnetze aufgebaut, die Waren bei 15 bis 25 Grad Celsius oder bei 2 bis 8 Grad Celsius aktiv temperiert und dokumentiert nach den EU-Regeln für den Pharmatransport flächendeckend in Deutschland und Österreich befördern. Diese EU-GDP erfordern höchste Standards für Sicherheit, Sauberkeit, Zuverlässigkeit und Transparenz, von denen alle trans-o-flex-Kunden profitieren.



International arbeitet trans-o-flex über die Netze EUROTEMP (temperaturgeführte Logistik) und EURODIS (in 36 Ländern Europas). Im Unterschied zu Paketdiensten und Sammelgutspeditionen stellt trans-o-flex Pakete und Paletten konsolidiert zu. trans-o-flex Express bietet zahlreiche Express- und Zeitfensterzustellungen, Sonderdienste wie Gefahrguttransporte (ohne Mindermengenregelung), Sendungskonsolidierung oder Direktfahrten.



Das Angebot wird ergänzt durch Lagerung, Kommissionierung und individuelle Mehrwertdienste wie Serialisierung und Deserialisierung von Arzneimitteln. Damit deckt das Unternehmen die gesamte Logistikkette von Beschaffung bis Fulfillment ab. (07.10.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - trans-o-flex-Analyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt das Unternehmen trans-o-flex in einer aktuellen Analyse unter die Lupe.Der nächste deutsche IPO-Kandidat verschiebe seine Börsenpläne. Der Spezial-Logistiker trans-o-flex habe noch im Oktober in Frankfurt aufs Parkett wollen. Am Donnerstag habe das Unternehmen bekannt gegeben, aufgrund des ungünstigen Marktumfeldes vom ursprünglichen Fahrplan Abstand zu nehmen. Ganz vom Tisch sei das IPO damit nicht.Nun komme der Rückzieher. Wie eine Unternehmenssprecherin gegenüber dem AKTIONÄR bestätigt habe, lege trans-o-flex die Pläne vorerst auf Eis. Sobald sich das Marktumfeld aufhelle, sollten sie aber wieder aufgenommen werden, so die Sprecherin.