Beim IPO, das für das Q4/2021 geplant sei, wolle trans-o-flex mindestens 130 Mio. Euro einsammeln. Um den Streubesitz zu erhöhen, würden außerdem die Großaktionäre Christoph Schoeller und Peter Amberger planen Aktien zu verkaufen.



Aktuell würden noch wichtige Informationen des Börsenkandidaten fehlen. DER AKTIONÄR wartet diese ab und nimmt dann eine Bewertung von trans-o-flex vor, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 17.09.2021)



Kurzprofil trans-o-flex:



Die Kernkompetenz von trans-o-flex sind Logistiklösungen für die Branchen Pharma, Kosmetik, Consumer Electronics sowie für andere hochwertige, sensible Güter. Das Unternehmen hat Transportnetze aufgebaut, in denen Waren bei 15 bis 25 Grad Celsius oder bei 2 bis 8 Grad Celsius aktiv temperiert und dokumentiert nach den EU-Regeln für den Pharmatransport flächendeckend in Deutschland und Österreich befördert werden. Diese EU-GDP erfordern höchste Standards für Sicherheit, Sauberkeit, Zuverlässigkeit und Transparenz, von denen alle trans-o-flex-Kunden profitieren. International arbeitet trans-o-flex über die Netze EUROTEMP (temperaturgeführte Logistik) und EURODIS (in 36 Ländern Europas). Im Unterschied zu Paketdiensten und Sammelgutspeditionen stellt trans-o-flex Pakete und Paletten konsolidiert zu. trans-o-flex Express bietet zahlreiche Express- und Zeitfensterzustellungen, Sonderdienste wie Gefahrguttransporte (ohne Mindermengenregelung), Sendungskonsolidierung und Direktfahrten. Das Angebot wird ergänzt durch Lagerung, Kommissionierung und individuelle Mehrwertdienste wie Serialisierung und Deserialisierung von Arzneimitteln. Damit deckt das Unternehmen die gesamte Logistikkette von Beschaffung bis Fulfillment ab.



Der Jahresumsatz der trans-o-flex-Gesellschaften, die insgesamt 1.954 Mitarbeiter (VZÄ Ende 2020) beschäftigen, belief sich 2020 auf rund 515 Millionen Euro. Mehr Informationen unter www.trans-o-flex.com (17.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - trans-o-flex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse das Spezial-Logistikunternehmen trans-o-flex unter die Lupe.Bereits seit einigen Monaten werde über einen Börsengang von trans-o-flex spekuliert, am Freitag habe das Unternehmen nun die Gerüchte bestätigt. Das IPO im Prime Standard der Frankfurter Börse solle noch in diesem Jahr stattfinden und trans-o-flex einen dreistelligen Millionenbetrag einbringen.Für das H1/2021 weise trans-o-flex aus dem badischen Weinheim einen Umsatz von 264 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 31 Mio. Euro aus.trans-o-flex, das auf den Transport von Arzneimitteln und Elektronik spezialisiert sei, profitiere von einem wachsenden Markt aufgrund des demografischen Wandels, neuer Therapiemöglichkeiten und der Zunahme häuslicher Pflege sowie einer gestiegenen Nachfrage nach Expresslieferungen. Der Logistiker erwarte, dass bis 2025 in Deutschland und Österreich das Segment der Pharmalogistik und des Transports hochwertiger Güter auf 12,2 Mrd. Euro anwachse.