Auf Basis ihres DCF-Modells haben Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, einen fairen Wert in Höhe von 27,00 EUR je Aktie ermittelt und vergeben vor dem Hintergrund des sehr hohen Upside-Potenzials das Rating "kaufen". (Analyse vom 05.07.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil tick Trading Software AG:



Mit der Gründung der tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304, WKN: A0LA30, Ticker-Symbol: TBX) im Jahre 2002 setzten sich Oliver Wagner, Matthias Hocke und weitere Unternehmer aus der Finanzindustrie die Entwicklung einer der professionellsten und fortschrittlichsten Handelsplattformen zum Ziel. Mit der TradeBase MX Plattform stellt die tick-TS AG diese nun weltweit erfolgreich ihren Kunden zur Verfügung. Seit einigen Jahren komplettieren neben der TBMX Plattform direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie ein e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften das Portfolio des Unternehmens. (08.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - tick Trading Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304, WKN: A0LA30, Ticker-Symbol: TBX) zu kaufen.Die tick Trading Software AG (tick-TS) vertreibe eine Handelsplattform als Software-as-aService Anbieter an Banken und Finanzdienstleister. Rund 80,0% der Umsätze seien wiederkehrende Erlöse und die Kostenbasis könne vergleichsweise umsatzunabhängig stabil gehalten werden. Hierdurch verfüge das Unternehmen über ein äußerst skalierbares Geschäftsmodell.Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 hätten die Umsatzerlöse um 21,1% auf 6,10 Mio. EUR (VJ: 5,04 Mio. EUR) gesteigert werden können. Hintergrund dieser positiven Entwicklung sei insbesondere der Gewinn von Neukunden. Das EBIT habe im gleichen Zeitraum leicht überproportional um 23,7% auf 1,94 Mio. EUR (VJ: 1,57 Mio. EUR) gesteigert werden können. Kostensteigerungen seien vornehmlich durch die Einstellung weiterer Entwickler und durch Gehaltsanpassungen verursacht worden. Auf Nachsteuerebene sei eine sehr hohe Nettomarge von 22,0% bzw. ein Jahresüberschuss in Höhe von 1,35 Mio. EUR (VJ: 1,06 Mio. EUR) erzielt.Die Analysten würden davon ausgehen, dass die tick-TS zukünftig ein sukzessives Umsatzwachstum über den Ausbau des Bestands- und Neukundengeschäfts erzielen werde. Durch den hohen Anteil an wiederkehrenden Erlösen sollte die Umsatzbasis äußerst stabil sein. Weiterhin hätten die Analysten Projekte und Märkte identifiziert, welche in Zukunft zu sprunghaften signifikanten Umsatzsteigerungen führen könnten.Die schlanke Kostenstruktur sollte auch zukünftig aufrechterhalten werden können, was bei den steigenden Umsatzerlösen zu deutlichen Margenausweitungen führen sollte. Die Analysten würden ein EBIT in Höhe von 2,27 Mio. EUR (34,9% Marge) im laufenden Geschäftsjahr 2018/19 und 2,37 Mio. EUR (34,4% Marge) im Geschäftsjahr 2019/20 prognostizieren. Auch zukünftig sollte der Personalaufwand die wesentliche Kostenposition bleiben, welche mit weiteren Entwicklern ansteigen könnte. Zudem bestehe weiterhin eine Doppelmietbelastung durch den ehemaligen Hauptsitz in Sprockhövel, welcher aber spätestens im September 2023 auslaufen sollte und somit die laufenden Kosten weiter reduziere. Insgesamt würden die Analysten einen Jahresüberschuss in Höhe von 1,56 Mio. EUR (2018/19), bzw. 1,63 Mio. EUR (2019/20) erwarten.Mit dem steigenden Jahresüberschuss und der Vollausschüttungsverpflichtung der Gesellschaft würden die Analysten mit einer Dividende in Höhe von 1,52 EUR (2018/19) bzw. 1,60 EUR (2019/20) rechnen, was zum aktuellen Kurs einer äußerst attraktiven Dividendenrendite von nahezu 10% entsprechen würde.