Marcel Goldmann, Analyst der GBC AG, bewertet die tick Trading Software-Aktie mit dem Votum "kaufen". (Analyse vom 25.03.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze tick Trading Software-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs tick Trading Software-Aktie:

41,60 EUR +1,46% (28.03.2022, 09:27)



ISIN tick Trading Software-Aktie:

DE000A0LA304



WKN tick Trading Software-Aktie:

A0LA30



Ticker-Symbol tick Trading Software-Aktie:

TBX



Kurzprofil tick Trading Software AG:



Mit der Gründung der tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304, WKN: A0LA30, Ticker-Symbol: TBX) im Jahre 2002 setzten sich Oliver Wagner, Matthias Hocke und weitere Unternehmer aus der Finanzindustrie die Entwicklung einer der professionellsten und fortschrittlichsten Handelsplattformen zum Ziel. Mit der TradeBase MX Plattform stellt die tick-TS AG diese nun weltweit erfolgreich ihren Kunden zur Verfügung. Seit einigen Jahren komplettieren neben der TBMX Plattform direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie ein e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften das Portfolio des Unternehmens. (28.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - tick Trading Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304, WKN: A0LA30, Ticker-Symbol: TBX).Die tick Trading Software AG (tick TS) habe auch im vergangenen Geschäftsjahr 2020/2021 ihren erfolgreichen Wachstumskurs fortgesetzt und hierbei mit seinen Bestandskunden deutlich wachsen können. So hätten sich die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 12,6% auf 8,25 Mio. Euro (VJ: 7,32 Mio. Euro) erhöht. Als ein wesentlicher Wachstumstreiber hätten sich hierbei die erwirtschafteten "Erlöse aus lastenabhängigen Gebühren" erwiesen. Darüber hinaus habe die Gesellschaft signifikante Einmalerlöse in Höhe von 5,10 Mio. Euro (sonstige betriebliche Erträge) im Zusammenhang mit einem Start-up erzielt.Die sehr positive Umsatzentwicklung in Verbindung mit den erwirtschaften Einmalerlösen hätten sich auch überproportional in der Ergebnisentwicklung niedergeschlagen. So sei das EBIT im Vergleich zum Vorjahr um rund 170,0% auf 7,94 Mio. Euro (VJ: 2,94 Mio. Euro) sprunghaft angestiegen. Unter Berücksichtigung von Steuer- und Finanzaufwendungen habe sich ebenfalls ein deutlicher Zuwachs beim Jahresüberschuss um 171,1% auf 5,45 Mio. Euro (VJ: 2,01 Mio. Euro) ergeben.In Anbetracht des erzielten Rekordgeschäftsjahres in Verbindung mit dem Vollausschüttungsgebot der Gesellschaft schlage der Vorstand und Aufsichtsrat des Unternehmens der anstehenden Hauptversammlung eine Rekorddividende in Höhe von 4,35 Euro je Aktie (VJ: 2,01 Euro) vor. Basierend auf dem aktuellen Kursniveau (44,40 Euro, Stuttgart, 04.03.2022) ergebe sich hieraus eine attraktive Dividendenrendite von rund 10,0%.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells habe der Analyst ein neues Kursziel in Höhe von 58,50 Euro je Aktie (bisher: 51,70 Euro) zum Ende des Geschäftsjahres 2022/23 ermittelt. Die Kurszielerhöhung resultiere aus den bestätigten Prognosen für die Geschäftsjahre 2021/22, 2022/23 und dem erstmaligen Einbezug des Geschäftsjahres 2023/24 in die Detailschätzperiode. Daneben habe sich der einsetzende sogenannte "Roll-Over-Effekt" (Kursziel bezogen auf das darauffolgende Geschäftsjahr) kurszielerhöhend ausgewirkt. Unter Berücksichtigung des geplanten Aktiensplitts des Unternehmens würde sich ein neues Kursziel von 29,25 Euro ergeben.Insgesamt sehe der Analyst tick TS mit ihrem umfangreichen Kundenstamm und dem attraktiven Leistungsangebot gut positioniert, um den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter fortzusetzen. Die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells sollte auch zukünftig zu einer hohen Rentabilität führen.