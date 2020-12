Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (29.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.thyssenkrupp stehe das Wasser weiter bis zum Hals. Die Corona-Pandemie habe die seit Jahren andauernde Krise noch verschärft. Die Stahlsparte habe sich in der gegenwärtigen Lage immer mehr als Mühlstein entpuppt. Es bleibe die Frage, ob das Geschäft verkauft werde oder ob die Essener an ihren Wurzeln festhalten würden. Ein Überblick.Die Corona-Pandemie habe thyssenkrupp zur Unzeit getroffen. Denn eigentlich habe sich Chefin Martina Merz vorgenommen, den schlingernden Konzern radikal umzubauen und so wieder auf Kurs zu bringen. Die Konzentration sollte künftig weitgehend auf dem Werkstoffhandel und den Industriekomponenten liegen. Alles andere sei zur Disposition gestellt worden. Das Management wolle sich dabei möglichst viele Optionen offen halten.Mit den 17 Milliarden Euro aus dem Verkauf der Aufzugsparte sollte der Umbau finanziert und außerdem die hohen Schulden gesenkt werden. Doch nun laufe thyssenkrupp die Zeit davon. Auch wegen der Coronakrise habe der Konzern im vergangenen Jahr im fortgeführten Geschäft einen Milliardenverlust gemacht.Im Fokus stehe dabei die traditionelle Stahlsparte. thyssenkrupp prüfe derzeit alle Optionen für das von der Pandemie besonders betroffene Geschäft. Möglich seien Partnerschaften, ein Teil- oder Komplettverkauf. Die Sparte habe mit der hohen Abhängigkeit von der schwächelnden Automobilindustrie gekämpft, die gesamte Branche stehe unter Preisdruck und habe unter zu hohen Kapazitäten geächzt. Zuletzt hätten die ersten Stahlhersteller und -händler von ersten Erholungstendenzen sowie einer Entspannung bei den Preisen berichtet, wovon thyssenkrupp bislang jedoch noch nicht habe profitieren können.Mit dem britischen Konkurrenten Liberty Steel habe sich zuletzt ein Interessent gemeldet, der das Stahlgeschäft übernehmen wolle. Ob es dazu komme, sei jedoch unklar. Die Gewerkschaft IG Metall habe sich schon dagegen ausgesprochen. thyssenkrupp habe eine Prüfung angekündigt und gewähre den Briten nun einen Einblick in die Bücher. Im März solle dann eine Entscheidung über die Zukunft der Sparte fallen.Sollte das Stahlgeschäft nicht verkauft werden, brauche es für eine Sanierung im Alleingang trotzt aller Sparanstrengungen finanzielle Hilfe. Das habe Konzernchefin Merz bereits eingeräumt. Mit der Bundesregierung sei man in Gesprächen über Geld aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Der IG Metall reiche das nicht, sie fordere einen Einstieg des Staates. Der Bund und das Land NRW hätten das aber eher abgelehnt, auch thyssenkrupp selbst wolle keine Staatsbeteiligung.Das Jahr 2021 sei fast zu Ende und noch immer würden viele Fragen zur Zukunft von thyssenkrupp offen bleiben. Die Hoffnung sei, dass nach der Verbreitung der Corona-Impfstoffe die Wirtschaft wieder Fahrt aufnehme. Könnten die zyklischen Geschäfte wieder profitabel arbeiten, würde der Zeitdruck wegfallen. Mutige Anleger würden auf dieses Erholungsszenario spekulieren. Das Risiko bleibt aber hoch, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur thyssenkrupp-Aktie. (Analyse vom 29.12.2020)Mit Material von dpa-AFX