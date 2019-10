Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,39 EUR -0,04% (10.10.2019, 11:19)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,30 EUR +0,12% (10.10.2019, 11:05)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (10.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Nach turbulenten Tagen kehrt bei thyssenkrupp an der Börse derzeit etwas Ruhe ein. Der Konzern selbst befinde sich dagegen weiter in Aufruhr. Der radikale Umbau dürfte viele Arbeitsplätze kosten. Das Management bezeichne den Stellenabbau als unvermeidlich, doch die Gewerkschaften würden kämpfen, würden sie sagen. Das betreffe auch die Abspaltung der Aufzugssparte.Klar sei bislang vor allem, dass sich thyssenkrupp in der Verwaltung deutlich verschlanken werde. Die Zukunft der Aufzugssparte sei dagegen weiter offen. Sowohl ein Verkauf als auch ein Börsengang stünden zur Debatte. Zuletzt habe sich der Verkauf in den Medien allerdings als Favorit herauskristallisiert. Die Gewerkschaften würden das kritisch sehen."Bei den Plänen für die Aufzugsparte ist uns wichtig, dass thyssenkrupp mit einer Mehrheit im Boot bleibt", habe Knut Giesler, der NRW-Bezirksvorsitzende der IG Metall, in der "Rheinischen Post" gesagt. "Alles andere wäre für uns eine rote Linie. Jetzt ist nicht die Zeit, die schnelle Mark zu machen." Das Management könnte das anders sehen, der Konzern sei darauf angewiesen, schnell an frisches Kapital zu kommen, um die angeschlagene Bilanz aufzupäppeln und die verbleibenden Sparten durch Investitionen auf Vordermann zu bringen.Mutige Anleger setzen darauf, dass dieser Abschlag künftig geringer wird und setzen weiter auf steigende Kurse, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: