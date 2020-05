In den USA habe gestern Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) (-2,1%) berichtet. Die US-Handelskette habe in Q1 mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertreffen können. Home-Depot (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) (-2,9%) habe beim Umsatz ebenso positiv überraschen können, die höheren Personalkosten aufgrund der Corona-Pandemie hätten jedoch den Gewinn der Baumarktkette gedrückt. Beide Unternehmen hätte keinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gegeben.



Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) mache mit einer neuen Funktion Konkurrenz für Amazon.com und eBay (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY. Händler sollten unkompliziert Online-Shops erstellen können, die sowohl über Facebook als auch über Instagram erreicht werden könnten.



Für Aufsehen habe das Biotech-Unternehmen Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) gesorgt, nachdem laut der US-Nachrichten-Website Stat der Impfstoff gegen Covid-19 nicht bei allen Probanden eine Immunreaktion hervorgerufen habe. Nach dem starken Anstieg der Aktie am Montag sei der Kurs gestern um 10,4% gefallen. (20.05.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In Deutschland standen gestern unter anderem die Papiere von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nachdem die Pläne zur Neuausrichtung des Unternehmens bereits am Montagabend veröffentlicht worden seien, habe Konzernchefin Merz gestern bestätigt, dass eine Fusion des Stahlgeschäfts mit dem Konkurrenten Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) für möglich gehalten werde. Auch über eine Kooperation im Schiffbau werde mit den Konkurrenten Lürssen und Fincantieri verhandelt. thyssenkrupps-Aktien seien um 5,1% gestiegen.