Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

8,256 EUR -0,79% (16.07.2021, 13:13)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (16.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Kursentwicklung der thyssenkrupp-Aktie in den vergangenen Wochen und Monaten lasse zu wünschen übrig. Seit dem Nach-Corona-Hoch Anfang März gehe es mit dem MDAX-Titel kontinuierlich nach unten. Nach dem deutlichen Rücksetzer am Donnerstag sorge am Freitag der DZ-BANK-Experte Dirk Schlamp mit einem niedrigeren Kursziel für einen Stimmungsdämpfer. Auch wenn er weiterhin zum Kauf der thyssenkrupp-Aktie rate, habe er aus Bewertungsgründen sein Kursziel von 12,50 auf 11 Euro reduziert.Neben den Herausforderungen in der Stahlbranche habe thyssenkrupp auch beim konzerneigenen Umbau noch viel zu tun. Die Stimmung sei derzeit eher skeptisch. Solange die thyssenkrupp-Aktie keinen Boden ausgebildet habe, sollten Anleger lieber zu anderen Werten greifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2021)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:8,244 EUR -0,91% (16.07.2021, 12:58)