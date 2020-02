Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

8,68 EUR -10,52% (28.02.2020, 09:46)



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

8,762 EUR -4,39% (28.02.2020, 09:32)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (28.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Das lange Warten habe endlich ein Ende. Am Donnerstagabend habe der MDAX-Konzern den 17,2 Mrd. Euro schweren Verkauf seiner Aufzugssparte verkündet. Bei den Anlegern komme das gut an, im tiefroten Marktumfeld steche der Titel mit einem leichten Plus heraus. Doch die Frage nach der Zukunft der thyssenkrupp AG bleibe.Ende September solle der Verkauf abgeschlossen sein. Kartellrechtliche Hürden dürfte es kaum geben. Auch die Arbeitnehmer seien zufrieden. "thyssenkrupp hat bewiesen, dass Unternehmenstrennungen mit hoher Verantwortung gegenüber den Beschäftigten möglich sind", habe Gewerkschafter und stellvertretender thyssenkrupp-Aufsichtsratschef Jürgen Kerner gesagt.Zunächst einmal fließe nun viel Geld in die Kassen von thyssenkrupp. Durch die etwa 7-prozentige Rückbeteiligung an der Aufzugstochter würden zudem auch künftig zumindest geringe Dividendenzuflüsse kommen. Gleichzeitig verliere thyssenkrupp aber auch die Sparte, die zuletzt stets den Löwenanteil der Gewinne beigesteuert habe. Die große Herausforderung sei nun, die verbliebenen Bereichen mit dem frischen Geld auf Vordermann zu bringen.Konkrete Pläne zur neuen Strategie für die einzelnen Geschäfte wolle der Vorstand dem Aufsichtsrat im Mai präsentieren. Erst dann solle entscheiden werden, welche Geschäftszweige aus eigener Kraft vorangetrieben würden, welche abgegeben werden sollten und wo Partnerschaften sinnvoll seien. Die hohen Einnahmen würden nun Spielraum verleihen, um hier verschiedene Szenarien durchzuspielen.Ein Neueinstieg in die thyssenkrupp-Aktie drängt sich trotz des attraktiven Verkaufspreises noch nicht auf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link