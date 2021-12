Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft.



Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (22.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Bei dem MDAX-Konzern gehe ein ereignisreiches Jahr 2021 zu Ende. Für Aktionäre habe sich unter dem Strich allerdings kaum etwas getan. Die thyssenkrupp-Aktie notiere trotz der zwischenzeitlich starken Ausschläge etwa auf dem gleichen Niveau wie vor einem Jahr. Doch operativ seien die Fortschritte erkennbar. DER AKTIONÄR zeige, wie es 2022 weitergehen solle.Nachdem thyssenkrupp jahrelang Milliarden Euro verbrannt habe, sei es in den vergangenen Monaten bereits aufwärts gegangen. So habe sich das Minus im vergangenen Jahr lediglich noch auf 115 Mio. Euro belaufen. 2022 solle dann der Sprung in die schwarzen Zahlen gelingen. Experten würden unter dem Strich mit einem Gewinn von 891 Mio. Euro rechnen.Könne thyssenkrupp diese Schätzungen erreichen, wäre die Aktie auf dem aktuellen Niveau äußerst günstig bewertet. Für das kommende Jahr betrage das KGV dann lediglich noch 6. Für 2023 würde das Gewinnmultiple zwar auf 7 steigen, auch das wäre jedoch alles andere als teuer.Zudem winke nach jahrelanger Durststrecke wieder eine Dividende. Konzernchefin Martina Merz habe zuletzt bereits eine Zahlung in Aussicht gestellt. Experten würden darauf setzen, dass es etwa 15 Cent je Aktie geben könnte.Spekulativ ausgerichtete Anleger setzen weiter auf steigende Kurse, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link